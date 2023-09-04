Путин: тенденция к использованию национальных валют между Россией и Турцией есть

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что проявляется тенденция к использованию национальных валют в расчетах между Турцией и Россией.
Отмечается, что активность использования долларов и евро между странами снижается.
Напомним, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.
Путин также заявил, что в сфере энергетики для России и Турции достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон.
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Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились в Сочи
Напомним, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.
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Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились в Сочи
Екатерина Коршунова