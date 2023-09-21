Путин: тенденцию роста зарплат россиян нужно сделать устойчивой

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Президент России Владимир Путин поручил правительству не не останавливать рост заработных плат россиян. Об этом он говорил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.
«По итогам июля их (заработных плат - ред.) рост составил 10,5% в реальном выражении. Это хорошо, конечно. Нужно поддержать такую тенденцию, сделать её устойчивой», - заявил Путин.
Он подчеркнул, что для этого государство должно помогать людям иметь возможность повышать свою квалификацию, стать более профессиональными и конкурентными на рынке труда. По его словам, именно повышение квалификации россиян является важным фактором формирования экономики, а таке повышения уровня зарплат.
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