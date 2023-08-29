Путин: Уровень зарплат россиян и их благосостояние должны повышаться

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«Проблема государства – нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации. Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей», - сказал Путин во время обсуждения причин возникновения должников.
Глава государства также отметил, что в России на сегодняшний день ситуация на рынке труда стабильная. При этом он подчеркнул, что судебные приставы должны выполнять свою работу, однако с должниками следует действовать корректно.
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