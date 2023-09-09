Путин утвердил порядок исполнения долговых обязательств России по еврооблигациям

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российский бизнес продолжает уверенную адаптацию к внешним вызовам, а также расширяет действующие проекты и запускает новые в перспективных нишах. Об этом Мишустин сообщил на совещании о проекте федерального бюджета.