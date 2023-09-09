Путин утвердил порядок исполнения долговых обязательств России по еврооблигациям

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Президент России Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения долговых обязательств РФ по еврооблигациям. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе также оговариваются подробности механизм индексации средств на счетах «И» и порядок их перечисления держателям ценных бумаг. Стоит отметить, что еще в 2022 году министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что у страны не осталось других возможностей выплаты средств по евробондам, кроме платежей в национальной валюте.
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