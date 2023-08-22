Путин: В БРИКС идет необратимый процесс дедолларизации

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Президент России Владимир Путин заявил, что в БРИКС идет процесс дедолларизации хозяйственных связей.
По словам Путина, страны БРИКС отрабатывают эффективные механизмы валютно-финансового контроля и расчетов, на фоне чего доля валюты США в операциях между членами союза уменьшается. Так, в 2022 году она составила всего 28,7%.
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Диана Аванесян