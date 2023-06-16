Путин: В каждом населённом пункте должна быть возможность найти работу

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«У нас здесь огромные резервы, нужно их использовать», — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме.
Напомним, что в среду, 14 июня, в северной столице начался Петербургский международный экономический форум. Он проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В форуме примут участие свыше 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Традиционно, главным событием мероприятия станет выступление президента России Владимира Путина.
Ранее «Радио 1» сообщало, что новую Lada X-Cross 5 презентовали в рамках ПМЭФ-2023.