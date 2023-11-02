Путин в ноябре и декабре ждет доклады о стабилизации цен на бензин

Фото: iStock/bizoo_n
Президент РФ Владимир Путин ждет до 10 ноября и затем еще раз к 8 декабря доклады о мерах по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо», — сообщается в поручении.
Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что работа по стоимости на бензин ведется по бирже, ситуация стабилизируется после окончания ремонтов на НПЗ. Новак отметил, что на данный момент по дизельному топливу нет проблем с объемами и ценовой политикой.
Читайте также:
Вице-премьер Новак рассказал, когда цены на бензин стабилизируются в России
Правительство России с 1 октября стабилизирует цены на топливо
Путин прокомментировал ситуацию с ценами на бензин
Екатерина Коршунова