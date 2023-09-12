Путин высказался о курсе рубля

Фото: Сайт Кремля
Непреодолимых проблем в вопросах, касающихся курса рубля, в настоящий момент нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в рамках пленарного заседания ВЭФ.
По его словам, сейчас всеми факторами можно управлять.
Он также рассказал, что ситуация имеет связь со многими факторами. Также роль играет возврат или невозврат частично валютной выручки различных экспортеров.
Путин рассказал, что сейчас импорт поступает на российский рынок. Это становится причиной того, что иностранная валюта набирает популярность. Однако, президент уточнил, что за всеми факторами следит ЦБ.
Напомним, VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября этого года во Владивостоке. ВЭФ решили провести на территории ДВФУ.
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«Этот вопрос, который требует своего кропотливого исследования в виде ЦБ и правительства РФ, финансовых властей так называемых, но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы, сложности», - уточнил Путин.
Путин рассказал, что сейчас импорт поступает на российский рынок. Это становится причиной того, что иностранная валюта набирает популярность. Однако, президент уточнил, что за всеми факторами следит ЦБ.
Напомним, VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября этого года во Владивостоке. ВЭФ решили провести на территории ДВФУ.
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Татьяна Лаврова