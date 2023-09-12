Путин высоко оценил уровень кредитования в России

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Президент России Владимир Путин заявил, что кредитование в стране находится на довольно высоком уровне. Об этом он рассказал во время пленарного заседания ВЭФ.
«Ключевая ставка влияет, конечно, на стоимость денег, на кредиты коммерческих банков, а это, безусловно, сдерживает кредитование экономики, а значит, и рост. Но в целом мы видим, что кредитование находится на достаточно высоком уровне», - пояснил глава государства.
Он также добавил, что в России наблюдается опережение роста потребительских кредитов. По словам Путина, в этом направлении имеется определенный набор инструментов, чтобы предотвратить эти риски.
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Элина Позднякова