Путин высказался о влиянии санкций

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Владимир Путин заявил, что мир не рухнул из-за санкций и ухода иностранных компаний с рынка РФ
Мир не рухнул из-за санкций, а также ухода иностранных компаний с рынка РФ. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».
По его словам, в настоящий момент серьезно расширились возможности для предпринимателей, проживающих в России.
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По его словам, в настоящий момент серьезно расширились возможности для предпринимателей, проживающих в России.
«Как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул, наоборот. Более того, кратно расширились возможности для российских предпринимателей», - подчеркнул Путин.Он также отметил, что некоторая часть иностранных компаний решили превратить свой уход с рынка страны в пиар-акцию.
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«Но не знаю, пиар-акция поможет в их бизнесе или нет. Сомневаюсь», - подытожил Путин.
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Татьяна Лаврова