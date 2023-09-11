Путин запустил комплекс по переработке титано-магнетитовых руд в Приамурье

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил модернизированный комплекс по добыче и переработке титано-магнетитовых руд в Приамурье. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в проект инвестированы восемнадцать миллиардов рублей. Создано полторы тысячи высококвалифицированных рабочих мест.
В состав предприятия входят горный комплекс, карьеры, дробильно-сортировочный комплекс и обогатительная фабрика. С помощью модернизированного комплекса появится возможность выпускать миллион тонн в год железорудного концентрата и 300 тысяч тонн в год ильменитового концентрата.
Напомним, ранее Путин прибыл на судостроительный комплекс «Звезда», где состоится церемония присвоения имен двум арктическим танкерам.
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В состав предприятия входят горный комплекс, карьеры, дробильно-сортировочный комплекс и обогатительная фабрика. С помощью модернизированного комплекса появится возможность выпускать миллион тонн в год железорудного концентрата и 300 тысяч тонн в год ильменитового концентрата.
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Екатерина Коршунова