Путин заявил, что бюджет устроит курс «чуть-чуть пониже» нынешнего

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что курс рубля к доллару не связан с какими-то проблемами в российской экономике, вопрос стоит лишь в валютном регулировании. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
По мнению российского президента, бюджет РФ устраивает курс, который будет «чуть-чуть пониже» того, который есть сейчас. Путин добавил, что российская экономика стабильна, макроэкономические показатели положительные.
Глава российского государства подчеркнул, что если бы ситуация была нормальной, то указа об обязательной продаже некоторыми экспортерами валютной выручки не появилось бы.
Ранее сообщалось, что требование об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами вступит в силу с 16 октября. По данным кабмина РФ, крупные экспортеры из числа установленных 43 групп компаний должны будут зачислять от 80% валютной выручки на счета в России. Затем им предстоит реализовать 90% от этого объема на внутреннем рынке.
Читайте также:
Требование обязательной продажи валютной выручки вступит в силу 16 октября
«Чушь собачья»: Путин ответил на вопрос о подрыве трубопровода между Финляндией и Эстонией
Путин заявил, что Россия не рукоплещет и не зубоскалит из-за ситуации в ЕС
Глава российского государства подчеркнул, что если бы ситуация была нормальной, то указа об обязательной продаже некоторыми экспортерами валютной выручки не появилось бы.
Читайте также:
Требование обязательной продажи валютной выручки вступит в силу 16 октября
«Чушь собачья»: Путин ответил на вопрос о подрыве трубопровода между Финляндией и Эстонией
Путин заявил, что Россия не рукоплещет и не зубоскалит из-за ситуации в ЕС
Екатерина Коршунова