Путин заявил, что Россия не рукоплещет и не зубоскалит из-за ситуации в ЕС

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не радуется и не зубоскалит рецессии, которая происходит в Европе, а констатирует факт. Об этом Путин сообщил на саммите СНГ в узком составе.
Глава российского государства отметил, что по Содружеству в экономиках государств – участников СНГ по большинству показателей наблюдается прирост в размере 2,2%. Говоря о промышленном производстве, Путин заявил об увеличении в 2,7%.
Российский лидер поделился, что в Европейском союзе в этом году будет небольшой рост, порядка 0,5%. При этом основные промышленно-развитые экономики ЕС ушли в минус, констатировал президент.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии. Медведев написал, что по итогам 2023 года российская экономика вырастет на 2,8%, в то время как немецкое правительство спрогнозировало спад экономики государства на 0,4 процента.
Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, пройдет заседание Совета глав государств СНГ.
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Российский лидер поделился, что в Европейском союзе в этом году будет небольшой рост, порядка 0,5%. При этом основные промышленно-развитые экономики ЕС ушли в минус, констатировал президент.
Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, пройдет заседание Совета глав государств СНГ.
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Екатерина Коршунова