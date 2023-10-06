Путин заявил о перспективах сотрудничества с Узбекистаном в гидроэнергетике

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия видит хорошие перспективы по сотрудничеству с Узбекистаном в сфере гидроэнергетики и мирного атома. Об этом Путин сообщил в ходе заявлений по итогам российско-узбекистанских переговоров.
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября находится в России с официальным визитом. Сначала переговоры пройдут в узком круге, состоящем только из двух глав государств, после чего последуют российско-узбекистанские переговоры в широком формате в рамках рабочего завтрака.
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Екатерина Коршунова