Путин заявил о перспективах сотрудничества с Узбекистаном в гидроэнергетике

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия видит хорошие перспективы по сотрудничеству с Узбекистаном в сфере гидроэнергетики и мирного атома. Об этом Путин сообщил в ходе заявлений по итогам российско-узбекистанских переговоров.