Путин заявил о росте реальных доходов россиян более чем на 12 процентов

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Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы населения растут больше чем на 12 процентов. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.
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