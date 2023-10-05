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Путин заявил о росте реальных доходов россиян более чем на 12 процентов

Путин: реальные доходы населения растут больше чем на 12%
05 октября 2023, 17:37
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы населения растут больше чем на 12 процентов. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».

Ранее Путин заявил, что в РФ естественным образом началась структурная перестройка экономики

Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.

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#сша
#сочи
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#рост
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Путин рассказал, на сколько возросли расходы на оборону
05 октября 2023, 18:07

Фото: сайт Кремля

Расходы РФ на безопасность выросли примерно в 2 раза.
Об этом Владимир Путин заявил во время выступления на XX заседании дискуссионного клуба «Валдай».
 
«У нас вдвое возросли расходы на оборону. Но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Было там где-то около трех процентов, сейчас они около шести», – сказал Владимир Путин.
При этом в России профицит бюджета в третьем квартале оценивается более чем в 660 млрд рублей. По словам Путина, есть и  дефицит в этом году, но он порядка 1%. Данные показатели свидетельствуют о здоровой экономике. 
 
«Это вполне здоровый бюджет и здоровая экономика. Поэтому сказать о том, что мы чрезмерно тратим много денег на пушки и забыли про масло, – это не так», – считает Владимир Путин.
По словам Владимира Путина, все заявленные планы развития и стратегические цели, в том числе и социальные обязательства были выполнены в полном объёме.

В России образом началась структурная перестройка экономики, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«В России естественным образом началась структурная перестройка экономики», - прокомментировал ситуацию Путин.
В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

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#владимир путин
#россия
#экономика
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В России началась структурная перестройка экономики, заявил Путин
Путин: В России образом началась структурная перестройка экономики
05 октября 2023, 17:37

Фото: kremlin.ru

В России образом началась структурная перестройка экономики, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«В России естественным образом началась структурная перестройка экономики», - прокомментировал ситуацию Путин. 

В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Напомним, ранее в докладе конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о торговле и развитии за 2023-й было указано, что Россия одна из немногих стран G20, чей экономический рост, предположительно, ускорится. Согласно докладу, в России прогнозируется рост валового внутреннего продукта — на 2,2% в 2023 году и 2% в 2024-м.

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#россия
#рост
#лидер
#владимир экономика
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Путин заявил, что США для поддержки Украины напечатают еще денег
Путин: США для поддержки Украины напечатают еще денег
05 октября 2023, 17:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в США происходит заминка с поддержкой Украины, которая связана с бюджетом. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Российский лидер добавил, что деньги найдутся, так как американцы напечатают еще. Путин отметил, что для Вашингтона напечатать деньги и разбросать их по миру ничего не стоит, в период пандемии американцы напечатали более девяти триллионов долларов.

Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.

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#деньги
#лидер
#путин
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Аналитик Беляев: «Важно обуздать алчность монополий»
05 октября 2023, 17:22

Фото: istockphoto.com/KanawatTH

Финансовый аналитик Михаил Беляев поддержал обращение ФАС к компаниям сбросить цены, поскольку считает, что амбиции и жадность монополий необходимо обуздать.
По мнению эксперта, именно такая жадность компаний приводила к росту цен на бензин и дизельное топливо, в частности.

«Монополии диктуют рынку свои цены, невзирая на соотношение спроса и предложения, пользуясь любым предлогом для повышения цен. Теперь наши руководящие органы догадались, что происходит на рынке и как надо действовать. Важно обуздать алчность монополий, хотя не знаю, насколько письма ФАС будет достаточно, но это первый действенный шаг на этом пути», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Беляев.

Он добавил, что если такое обращение не изменит ситуацию, то потребуются более жёсткие меры.

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#топливо
#фас
#цены
#меры
#экономика
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Мишустин отметил рост производства картофеля, фруктов и овощей
Мишустин: у россиян не будет недостатка при выборе картофеля, фруктов и овощей
05 октября 2023, 16:36

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объемы производства картофеля, фруктов и овощей показывают положительную динамику, у граждан России не будет недостатка при выборе качественных российских продуктов. Об этом Мишустин сообщил, выступая на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень».
Ранее сообщалось, что Минпромторг России занимается разработкой эксперимента по маркировке готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, а также грибов, ягод и рыбы уже с 1 декабря 2023 года. Во время эксперимента плата за нанесение кода маркировки взиматься не будет, а оборудование для тестирования всех необходимых процессов предоставит оператор на безвозмездной основе.

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#эксперимент
#минпромторг
#плата
#оборудование
#оператор
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В Богородском округе поддержали импортозамещающие предприятия
05 октября 2023, 14:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Богородском городском округе активно развивают импортозамещение. Об этом глава муниципалитета Игорь Сухин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи. На ней обсудили развитие муниципалитета и подвели итоги работы за пять лет.
«Богородский округ – значимый, там всегда реализуется много различных программ. Часть из них идёт по президентским, национальным проектам, часть – наши с вами. Мы стараемся делать акцент на самом главном в жизни человека и часто обсуждали важность перемен в благоустройстве, системе образования, во всём, что касается дорог, качества управляющих компаний. Было время, когда мы встречались с обманутыми дольщиками, которые достались нам по наследству», – обратился Воробьёв к собеседнику. 
Он попросил его рассказать, какие в муниципалитете произошли перемены и какие достигнуты результаты, что беспокоит жителей, какие проблемы до сих пор существуют.
«У нас динамично развивающийся округ в плане экономики. Мы предоставили бизнесу восемь участков для инвестиций за 1 рубль по импортозамещению. Гордимся всеми, кто вносит вклад в экономику. Это и индустриальный парк «Богородский», и логистическо-производственные центры, и наш ТЛЦ в Электроуглях», – доложил Сухин
Всего в Богородском городском округе – 445 промышленных предприятий, в том числе 65 крупных и средних. Реализуется девять стратегически важных проектов импортозамещения. В эти проекты вложено 7,4 млрд рублей инвестиций, на предприятиях создано около 1,1 тыс рабочих мест. Всего с 2018 года в муниципалитете появилось около 10 тыс рабочих мест.
 
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#губернатор
#андрей воробьёв
#богородский городской округ
#экономика
#импортозамещение
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Экономист Скалкин: США обернули дефолт в свою пользу
Экономист Скалкин оценил риска дефолта в США из-за исторического госдолга
05 октября 2023, 14:09

Фото: IStock/rarrarorro

Госдолг США обновил исторический максимум. За день показатель вырос на 275 млрд долларов и достиг 33,442 трлн долларов, что на 3% больше всей задолженности России.
Однако доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин отметил, что американский долг хоть и больше российского, но меньше в сравнении с другими странами. В беседе с «Радио 1» он отметил, что дефолт США не грозит, хотя бы потому что страна уже его объявила.
«Америка может объявить селективный дефолт какой-нибудь из стран, с которой у них есть разногласия. И этот дефолт уже был объявлен: антироссийские санкции и замораживание российских активов – это уже и есть дефолт, объявленный в сторону России. Получается, что Россия по этим ценным бумагам ничего не может получить. То есть дефолт в этом случае может быть использован как некое оружие, которое, по мнению американских деятелей политики, может и не повлиять на общее ухудшение экономической обстановки в стране», — заметил эксперт.
Скалкин подчеркнул, что а прошлом году экономика США сумели добиться профицита бюджета на 1,7 трлн долларов. Однако это сподвигло набрать ещё больше долгов.
«На самом деле это не профицит, а частичное уменьшение дефицита. То есть дефицит был около трёх триллионов, а потом стал на 1,7 меньше. Казалось бы, мы можем ожидать, что в нормальных условиях это приведет к уменьшению долга, но не тут-то было. Дело в том, что раз американская экономика добивается уменьшения первичного дефицита на крупную сумму, то это для них является сигналом, искушением брать ещё больше в долг», — добавил Владимир Скалкин.
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#сша
#россия
#экономика
#санкции
#долги
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Путин подчеркнул, что Россия создала в Бангладеш отрасль мирного атома
Путин: проект АЭС «Руппур» позволил Бангладеш создать отрасль мирного атома
05 октября 2023, 13:30

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с созданием АЭС «Руппур» Россия вместе с Бангладеш создает отрасль мирного атома. Об этом Путин сообщил на церемонии завоза ядерного топлива.
Российский лидер подчеркнул, что сторона РФ готовит профильные высококвалифицированные кадры для атомной отрасли Бангладеш. Он также отметил, что в Бангладеш создается не просто АЭС, а атомная отрасль.

По словам главы российского государства, с 2022 года на площадке атомной электростанции работает учебно-тренировочный центр для эксплуатационного персонала из Бангладеш.

Напомним, российский президент Владимир Путин и премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина совместно приняли участие в торжественной церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш, которая строится по российскому проекту. 

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#азс
#цены
#оборудование
#аэс
#кадры
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Армения лидирует по объёму денежных переводов из РФ
05 октября 2023, 13:22

Фото: IStock/irgit

Объёмы денежных переводов из России в Армению по итогам августа резко возросли и достигли 32,8 млрд рублей.
Аналитики Центробанка Армении сообщают, что объёмы переводов из России в Армению в августе нынешнего года превысили показатели сентября 2022 года сразу на 467,9%.
 
В сравнении с октябрем прошлого года суммарные транзакции из РФ в Армению увеличились ещё более — на 560,4%.
 
В сентябре Армения вышла в лидеры по показателю переводов среди других постсоветских государств.

Ранее сообщалось, что армянские власти рассматривают возможность отключения вещания российского телевидения в стране. Об этом сообщила депутат Национального собрания Республики Армения от фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян.

По словам парламентария, такие меры могут быть приняты при возникновении угрозы безопасности государства. Представитель партии, к которой принадлежит также действующий премьер-министр Никол Пашинян, отметила, что в таких случаях государство должно принять соответствующие решения и сделать необходимые шаги. 

«Эти вопросы обсуждаются уже давно. Какое решение будет принято, заявят соответствующие ведомства», - подчеркнула Бадалян.
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