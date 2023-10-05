Путин заявил о росте реальных доходов россиян более чем на 12 процентов

В Богородском городском округе активно развивают импортозамещение. Об этом глава муниципалитета Игорь Сухин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи. На ней обсудили развитие муниципалитета и подвели итоги работы за пять лет.