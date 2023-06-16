Путин заявил о росте ВВП

Фото: Сайт Кремля
По его словам, рост ВВП в России по итогам текущего года может достигнуть двух процентов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин раскрыл, чему посвятит выступление на ПМЭФ.
Фото: Сайт Кремля
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«Вместе с коллегами из МЧС решили ввести режим ЧС. Благодарю спецслужбы за молниеносную реакцию. На месте работала полиция, медики, психологи», — написал Молчанов в своем-телеграм-канале
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Специалисты заполняют данные по чек-листу и загружают их в графики проведения работ, после чего становятся известны сроки строительных работ, сообщает «Радио 1» пресс-служба государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«С помощью цифрового графика можно проверить этап стройки, а также сроки выполнения работ. Все процедуры и этапы строительства оцифрованы и унифицированы, что позволяет создать график стройки в два клика», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
В цифровом графике отображаются планируемые работы: от вырубки деревьев до подключения к «Безопасному региону», обеспечивая прозрачность проводимых работ.
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«Прошу рассмотреть вопрос о внедрении практики обязательной установки информационных стендов и/или сопутствующего информационного оборудования о профилактике наркомании и контактах специализированных лечебных заведений в помещениях российских аптек», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
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«По поручению Главы Республики Крым Аксёнова С.В. нахожусь на мониторинге работы досмотровых мероприятий на Крымском мосту. По состоянию на 12:30 пробки со стороны Республики Крым нет», - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
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«При грозе порывы ветра будут достигать 12–17 метров в секунду. На температурный режим осадки не повлияют», — рассказала синоптик.
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«В дополнение к обучению международному гуманитарному праву и передовым практикам проведения расследований программа должна включать обеспечение непосредственной технической поддержки для украинских должностных лиц в расследовании конкретных военных преступлений», — приводит RT текст соответствующего документа.
«Просто остановитесь. Вы проголосовали за отправку $113 млрд нацистской армии Украины», — приводят argumenti.ru слова Марджори Тейлор Грин.
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«В Московской области объём производства сладкого печенья в апреле 2023 года составил 7,3 тысяч тонн, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампредсед Правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
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