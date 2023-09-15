Путин заявил о стабильности и надежности российской экономики

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в российской экономике стабильная и надежная. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Глава российского государства отметил, что консультации по поводу отношений и взаимодействия РФ и Белоруссии продолжаются. Путин также пообещал о том, что подробно проинформирует Лукашенко о завершении подготовки бюджета.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко периодически общаются по важным для стран темам и обмениваются мнениями, касаемо актуальных вопросов, поскольку Белоруссия является «ближайшим союзником» России.
Напомним, сегодня, 15 сентября, в Сочи проходит встреча российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко периодически общаются по важным для стран темам и обмениваются мнениями, касаемо актуальных вопросов, поскольку Белоруссия является «ближайшим союзником» России.
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Екатерина Коршунова