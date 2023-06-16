Путин заявил о выходе поставок АПК на новый максимум

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По его словам, уровень поставок АПК составил более 41 миллиарда долларов. Кроме того, он также подчеркнул, что РФ уже на протяжении десятка лет лидирует в вопросе экспорта зерновых культур.
«Отмечу, что на новый максимум вышли поставки агропромышленного комплекса, о котором я говорил в самом начале – это более 41 миллиарда долларов. Вот уже десять лет Россия находится в пятерке ведущих экспортеров зерна. С 2016 года выступает крупнейшим мировым поставщиком пшеницы – номер один на мировых рынках», подчеркнул Путин.
Напомним, в этом году ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. Этот форум считается самым крупным в РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин высказался о замороженных на Западе активах РФ.