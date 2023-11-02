Путин заявил об интересе российских компаний к работе в Экваториальной Гвинее

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Президент России Владимир Путин заявил, что интерес российских компаний к работе в Африке, в том числе в Экваториальной Гвинее серьезный. Об этом Путин сообщил на переговорах с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.
Напомним, ранее российский лидер сообщил, что сейчас Африка все более уверенно стремится к экономической стабильности, развиваясь в производстве, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и прочих областях. Владимир Путин отметил, что за последние годы сотрудничество России и Африки вышло на новый уровень.
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