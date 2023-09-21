Пять площадок в формате «Подмосковье индастриал» создают в регионе

Фото: администрация Одинцовского г. о.
В Московской области сегодня строят пять площадок в формате «Подмосковье индастриал». Они позволят создать более 4,7 тыс рабочих, сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Это удобный формат, который создавался как готовое решение для запуска производства. Застройщик создает всю инфраструктуру для работы будущего предприятия, а компании остаётся только занять площадку и подключить оборудование. Ожидается, что инвестиции в развитие производств будущих резидентов только этих пяти площадок составят около 16 млрд рублей», – отметила Зиновьева.Она пояснила, что объекты в формате «Подмосковье индастриал» создают в Солнечногорске, Домодедове, Подольске, Раменском и Ленинском городском округе.
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Лора Луганская