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Пять площадок в формате «Подмосковье индастриал» создают в регионе

21 сентября 2023, 21:01
Фото: администрация Одинцовского г. о.

Фото: администрация Одинцовского г. о.

В Московской области сегодня строят пять площадок в формате «Подмосковье индастриал». Они позволят создать более 4,7 тыс рабочих, сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Это удобный формат, который создавался как готовое решение для запуска производства. Застройщик создает всю инфраструктуру для работы будущего предприятия, а компании остаётся только занять площадку и подключить оборудование. Ожидается, что инвестиции в развитие производств будущих резидентов только этих пяти площадок составят около 16 млрд рублей», – отметила Зиновьева.
Она пояснила, что объекты в формате «Подмосковье индастриал» создают в Солнечногорске, Домодедове, Подольске, Раменском и Ленинском городском округе.


Получить информацию о возможностях локализации для бизнеса, в том числе на площадках формата «Подмосковье индастриал», можно на инвестиционном портале Московской области.

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#производство
#поддержка
#подмосковье
#московская область
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Путин: тенденцию роста зарплат россиян нужно сделать устойчивой
21 сентября 2023, 20:57

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству не не останавливать рост заработных плат россиян. Об этом он говорил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.
«По итогам июля их (заработных плат - ред.) рост составил 10,5% в реальном выражении. Это хорошо, конечно. Нужно поддержать такую тенденцию, сделать её устойчивой», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что для этого государство должно помогать людям иметь возможность повышать свою квалификацию, стать более профессиональными и конкурентными на рынке труда. По его словам, именно повышение квалификации россиян является важным фактором формирования экономики, а таке повышения уровня зарплат.

Также Путин заявил, что благодаря социальной программе в России постепенно начала снижаться безработица среди молодежи.

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#безработица
#рост
#государство
#сво
#путин
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В Серебряных Прудах начали уборку урожая капусты
21 сентября 2023, 19:58

Фото: Istockphoto Alexlukin

Предприятие из Серебряных Прудов «Агромир 2011» приступило к уборке капусты. Уже успели убрали 10 га из посаженных 80, сообщает издание «Серебряно-Прудский вестник».
«В полях капуста собирается руками. Сначала её очищают от верхних листов, отделяют от корня, а затем бережно собирают в деревянные ящики, которые увозят с поля на базу. Там её перерабатывают, готовят к продаже и фасуют в мешки. Продукт реализуется в торговых сетях Москвы. Выращиванием капусты ООО «Агромир 2011» занимается более семи лет», – говорится в сообщении. 
Агроном Евгений Чекмарёв рекомендовал садоводам убирать поздние сорта в прохладную погоду, чтобы увеличить продолжительность их хранения. Рыхлые кочаны лучше засолить, а плотные убрать в подвал или погреб. Держать их лучше в деревянных ящиках или на деревянных полках. 
 
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#серебряные пруды
#сельское хозяйство
#овощи
#урожай
#апк
#аграрный сектор
#подмосковье
#московская область
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Греф: Дефицит IT-специалистов в России превышает миллион человек
21 сентября 2023, 19:53

Фото: сайт Кремля

Дефицит специалистов IT-сферы в России в настоящее время превышает один миллион человек. Покрыть такую серьезную нехватку кадров в этой области в обозримом будущем вряд ли удастся.
Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на церемонии открытия кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде. По прогнозам экспертов, в течение ближайших пяти-шести лет недостаток специалистов в сфере компьютерных технологий будет только увеличиваться. Это происходит, несмотря на увеличивающиеся программы приема в вузах и открытие специализированных школ подготовки, сказал президент Сбербанка.

Греф также отметил, что во многих областях искусственный интеллект способен существенно восполнить имеющийся дефицит кадров на рынке труда. Он спрогнозировал большие изменения в сфере трудовых отношений в ближайшие два-три года.

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#изменения
#школы
#президент
#дефицит
#искусственный интеллект
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В Солнечногорске запустят не имеющее аналогов в России производство
21 сентября 2023, 19:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Солнечногорск появится производство для выпуска текстильной ленты с ПВХ-покрытием технического назначения. Аналогов этой продукции в России не производится. Производство запустит компания «Промтент Север», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвестиции в запуск нового предприятия компании «Промтент Север» составят 21 млн рублей. Производственную деятельность инвестор планирует начать в 2026 году», – рассказала о проекте Зиновьева.  
Для стратегического импортозамещающего инвестпроекта компании предоставили земельный участок по программе «Земля за 1 рубль».  

Продукция компании применяется при изготовлении мобильных каркасно-тентовых конструкций и тентовых изделий для грузового автотранспорта, а также в газо- и нефтедобывающей, горнодобывающей отраслях, оборонной промышленности и судостроении.  Продукция обеспечит не только замену импорта на внутреннем рынке, но и, возможно, будет поставляться в страны СНГ и дальнего зарубежья.

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#экономика
#солнечногорск
#производство
#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
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Голикова: В России сокращается возрастная группа работников от 30 до 39 лет
В правительстве РФ озабочены сокращением числа работников от 30 до 39 лет
21 сентября 2023, 18:05

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что возрастная группа работников от 30 до 39 лет сократилась уже на 30% в российской экономике.
«Нас пугает дисбаланс, который в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30-39 лет. Это самый востребованный персонал, самый готовый к изменениям. Их количество сокращается на 30%», - объяснила Голикова.

Однако, по ее словам, число безработных среди молодых и возрастных людей растет. Она также уточнила, что по некоторым профессиям в отрасли строительства не хватает сотрудников. Причем в области финансов и страхового дела отмечается перебор людей.

Таким образом, планируется пересмотреть подготовку кадров на уровне среднего специального и высшего образований, а также подготовить профориентацию в школе.

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#подмосковье
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В Топливном союзе раскрыли, кто виноват в росте цен на дизель и бензин
Топливный эксперт Баженов объяснил, почему в РФ резко выросли цены на бензин
21 сентября 2023, 15:40

Фото: IStock/bizoo_n

В России временно ограничили экспорт бензина и дизеля, чтобы снизить цены для внутренних потребителей. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.
Руководитель аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов выразил надежду на то, что ограничения действительно продлятся недолго и за это время власти выработают системные решения для стабилизации рынка. Однако в беседе с «Радио 1» он рассказал, что ключевая проблема роста цен на топливо заключается не в объёме производимого бензина и дизеля.
«Ключевая проблема не в том, какой объём дизеля и бензина есть на рынке – он профицитный, мы столько не потребляем, сколько распределяем. Дело в том, что нефтяники не хотели компенсировать возросший спрос через биржу. То есть они не увеличивали предложение в паритете с выросшим спросом», — сказал эксперт.
Григорий Баженов подчеркнул, что цены начали расти не внезапно. Первые скачки зафиксировали ещё в январе этого года. Уже с апреля цены выросли вдвое.
«Рост цен начался ещё в январе, но можно сказать, что это просто был отыгрыш тех низких значений, которые были в 2022 году. Так мы вышли на приемлемый уровень для рынка – 47-48 тысяч за тонну, если говорить про 92-й бензин. Серьёзный рост начался с апреля 2023 года. Например, 92-й вырос с 45 тысяч за тонну до 70 тысяч, то есть почти в два раза увеличились цены», — добавил Баженов.
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#бензин
#топливо
#цены
#ограничение
#экспорт
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В России резко упали цены на картофель
21 сентября 2023, 15:38

Фото: istockphoto/Roxiller

В России резко снизилась цена на картофель нового урожая. По данным Картофельного союза, в конце августа цена на корнеплод составляла 19 рублей за килограмм. Это на 27% ниже цены, зафиксированной в конце июля.
В прошлом году в этот период времени крестьянские и фермерские хозяйства реализовывали этот товар по цене 36 рублей за килограмм, сообщают «Ведомости». По мнению руководителя аппарата Картофельного союза Татьяны Губиной, основная причина падения цен — высокий урожай. По данным Росстата, на 1 сентября 2023 года российские аграрии собрали 5,5 миллиона тонн картофеля, что на 4,5% больше, чем за такой же период прошлого года.

Кроме того, производители сельскохозяйственной продукции сталкиваются с нехваткой хранилищ. Картофельный союз уже предупреждал министерство сельского хозяйства о недостатке мощностей для хранения.

Представители торговых сетей отмечают, что с середины августа по конец сентября в России традиционно отмецается падение стоимости картофеля нового урожая. Это связано с сезонным снижением цен.

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#урожай
#падение
#товар
#фермерские хозяйства
#производители
#картофель
#цена
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Мособлдума подняла базовый размер арендной платы за подмосковную землю
21 сентября 2023, 14:55

Фото: Мособлдума

Базовый размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области, увеличен на 2024 год на 4%. Как передаёт корреспондент «Радио 1», соответствующий закон приняла Мособлдума на первом заседании осенней сессии.
«Базовый размер арендной платы не поднимался несколько лет, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на арендаторов. Но на сегодняшний день по экономическим показателям он должен быть выше. Мы увеличиваем его только на уровень инфляции, прогнозируемый Минэкономразвития России», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин
Размер арендной платы – один из главных источников дохода муниципалитета. Его устанавливают ежегодно. Он применяется для расчёта показателей консолидированного бюджета и бюджета муниципальных образований.
 
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#экономика
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Разведение племенной птицы вошло в перечень для импортозамещения в Подмосковье
21 сентября 2023, 14:44

Фото: Istockphoto / Ksenia Shestakova

Перечень для импортозамещения в Московской области пополнили разведение племенной птицы и деятельность инкубаторов. Как передаёт корреспондент «Радио 1», соответствующий закон приняла Мособлдума на первом заседании осенней сессии.
«Перечень дополнен двумя видами деятельности. Теперь организации, занимающиеся разведением племенной птицы, смогут получить все меры поддержки в рамках импортозамещения. Это земля за рубль, льготные кредиты и другие меры. Это поможет снизить сроки окупаемости проектов в сфере птицеводства, повысить инвестиционную привлекательность региона», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Таким образом, теперь в перечень будут входить 29 видов предпринимательской деятельности.

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