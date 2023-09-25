Пять подмосковных городов вошли в топ-30 в России по уровню зарплат

Фото: Фотобанк МО
Пять городов Московской области – Красногорск, Химки, Одинцово, Домодедово и Мытищи – вошли в число 30 городов России по уровню зарплат. Рейтинг составили эксперты РИА Новости.
В Химках средняя зарплата – 92,4тыс рублей, плюс 7,7% по сравнению с прошлогодним показателем. Среднемесячный заработок в Одинцове составляет 83,2 тыс, что на 11,2% больше, чем в прошлом году. В Домодедове платят в среднем 81,1 тыс рублей. При этом там отмечен максимальный прирост год к году – 17,2%. Мытищинцы получают 77,2 тыс – плюс 11,9% к 2022 году.
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