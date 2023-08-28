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Quartz: Франция потратит €200 млн на уничтожение излишков вина

28 августа 2023, 11:56

Фото: istockphoto/joruba

Французские виноделы столкнулись со значительным падением уровня продаж, из-за чего на складах скопились значительные излишки. Правительство страны решило выделить из государственной казны 200 миллионов евро на скупку и уничтожение излишков алкоголя, что должно помочь вывести отрасль из кризиса.
Вино в частности будут перегонять в этанол, который можно использовать в парфюмерии, производстве дезинфицирующих средств или водно-спиртовых гелей, сообщает портал Quartz. Будут выплачиваться компенсации за вырубку виноградников, выделяться субсидии для перехода на производство другой продукции, например, оливок.

«Мы производим слишком много, а цена продажи ниже цены производства, поэтому мы теряем деньги», - заявил агентству «Франс Пресс» ранее в этом месяце Жан-Филипп Гранье из Ассоциации производителей вина Лангедока.


Потребление вина сокращается, так как все большее количество потребителей меняют свои предпочтения. Многие люди во Франции, да и во всей Европе, предпочитают пить дешевое пиво. За последние 30 лет потребление вина во Франции сократилось на 32%. Кризис стоимости жизни также негативно сказались на отрасли.

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#деньги
#производство
#вино
#субсидии
#цены
#пиво
#кризис
#компенсации
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«Известия»: Минпромторгу предложили признать майнинг отраслью промышленности
29 августа 2023, 03:37

Фото: iStock/NiseriN

Российская майнинг-ферма BitRiver обратилась в Минпромторг с предложением признать майнинг промышленной отраслью и присвоить ему код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), пишет газета «Известия».
Данная инициатива, по мысли авторов письма, позволит корректно регулировать майнинговую отрасль, установить правильное налогообложение в этой сфере и применять актуальные решения для промышленности, а также предоставлять российским майнерам льготы от государства.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что инициатива BitRiver уже направлена на согласование в правительство.

О легализации майнинга с последующим взиманием налогов говорил и министр финансов России Антон Силуанов.

«Его нужно вывести в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности и брать с этого налоги. Я не понимаю, зачем всё это дело ограничивать и запрещать», – заявил Силуанов журналистам в феврале 2022 года.

Как ранее рассказывал «Известиям» директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков, в ведомстве предлагают комплексно регулировать цифровые валюты, договорившись с Банком России по поводу ввода в правовое поле майнинга, а также «осуществления возможности проводить международные расчеты и обменные операции с криптовалютой в рамках экспериментально-правового режима».

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#криптовалюта
#минпромторг
#промышленность
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Криптовалютная биржа Binance может покинуть Россию из-за давления США
28 августа 2023, 21:53

Фото: iStock/salarko

Криптовалютная биржа Binance рассматривает возможность ухода из России из-за расследований против компании в США и подозрении в нарушении санкций. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Ранее издание выпустило статью, в которой указывала на нарушение биржей санкций, поскольку она позволяет россиянам переводить деньги. Такие действия могут негативно повлиять на и так напряжённые отношения Binance с США. При этом сама компания опровергала нарушение ограничений, введённых США по отношению к России. На бирже утверждали, что люди, внесённые международным сообществом в чёрный список, не могут осуществлять переводы.

Через несколько дней после публикации этой статьи Binance запретила россиянам проводить операции в любой валюте, кроме рубля. Таким образом, пользователи потеряли возможность переводить рубли в другие валюты, оплачивать покупки в зарубежных онлайн-сервисах и др.

Теперь из-за давления, оказываемого США, биржа может покинуть российский рынок.

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#криптовалюта
#сша
#россия
#закрытие
#санкции
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Минфин Украины: Госдолг страны достиг отметки в 133 млрд долларов
28 августа 2023, 21:35

Фото: iStock/RL Photography

Министерство финансов Украины оценивает государственный долг страны в 133 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Внешний долг Украины составил 90,77 млрд долларов – это 68,29% от общей суммы долга. А внутренний достиг 42,15 млрд долларов, то есть, 37,71% от всей суммы задолженности.

В Минфине уточнили, что за июль сумма госдолга выросла на 4 млрд долларов.

Ранее сообщалось, Украина тратит вдвое больше денег, чем зарабатывает. Ожидается, что за последние месяцы этого года и за весь следующий страна потратит еще 44 млрд долларов на ведение боевых действий против России.

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#украина
#долги
#бюджет
#минфин
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NYT: Страны G7 и ЕС вводят полный запрет на импорт российских алмазов
28 августа 2023, 20:57

Фото: iStock/SergeyChayko

Страны G7 и государства Евросоюза планируют ввести полный запрет на импорт алмазов из России. Об этом сообщает газета The New York Times.
В прошлом году США запретили импорт неогранённых алмазов из России и алмазов, огранённых в России. Евросоюз тогда не смог ввести ограничения, т.к. этому воспротивилась Бельгия, для которой торговля драгоценными камнями является важной частью экономики.

В настоящее время санкциями будет полностью запрещено импортирование любых алмазов, из России, даже тех, которые огранили в других странах.

В том числе уточняется, что в данный момент уже нет противников такого решения.

Ожидается, что санкции станут активны в январе 2024 года.

Издание также напоминает, что около 70% покупок алмазов совершали страны Группы семи.  

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#россия
#импорт
#санкции
#евросоюз
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Воробьёв: все изложенные на семинаре Сбера идеи применят на практике
28 августа 2023, 18:38

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

В Корпоративном университете Сбера состоялся ежегодный обучающий семинар. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, назвав эту встречу неформальной и полезной.
«Спасибо помощнику президента Максиму Орешкину, председателю правления Сбербанка Герману Грефу, гендиректору АСИ Светлане Чупшевой и телеведущему Владимиру Соловьёву за то, что поделились своим опытом, знаниями и взглядами на текущие события в мире. Все главы, министры и руководители, которых мы собрали, – опытные люди, которые понимают, что такое стоять у руля», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.
Как уточнил глава региона, семинар начали с блока «Менеджмент». Участники обсудили последние практики и инструменты, которые позволяют выстроить гибкую систему управления, чтобы она была ориентирована на потребности людей.  

В блоке «Коммуникация» рассказали, как выстроить эффективный диалог между жителями и представителями власти. А блок «Экономика России в Новую Эпоху – перезапуск инвестиционного цикла» посвятили созданию благоприятного инвестклимата, чтобы было выгодно и бизнесу, и жителям. 
 
Последний блок, «Мир сегодня и завтра», был посвящён идеям и наработкам от Сбера в сфере менеджмента.  

Воробьёв обещал применить все идеи и направления в практике управления, чтобы сделать Подмосковье лучше. 

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#андрей воробьёв
#губернатор
#сбербанк
#обучение
#подмосковье
#московская область
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ЦБ РФ запустил Kwikpay – новую систему денежных переводов за рубеж
28 августа 2023, 18:22

Фото: iStock/pcess609

Центробанк РФ зарегистрировал новую систему денежных переводов за рубеж – Kwikpay. Об этом свидетельствуют данные реестра Банка России.
Уточняется, что переводы можно будет совершать в страны СНГ, Грузию, Вьетнам и некоторые государства Европы. Чтобы осуществить денежный перевод необходимо скачать мобильное приложение Kwikpay с платёжными системами «Мир», Visa и MаsterCard.

Перевести необходимую сумму можно как наличными, так и на банковские счета в трёх валютах: в рублях, долларах и евро. Комиссия составит от 0 до 5%. На её размер повлияет страна, в которую переводятся деньги, и сумма.

В апреле 2023 года Центробанк уже запускал систему денежных переводов за рубеж Dengi.ru. Такие возможности создаются для развития национальной платёжной системы «МИР», которую планируется вывести ещё в 5-6 стран.

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#цб рф
#деньги
#рубль
#мир
#платёж
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В Московской области за сезон открыли свыше 1 тыс летних кафе
28 августа 2023, 17:34

Фото: Минсельхозпрод МО

Более 1 тыс летних кафе работают в этом сезоне на территории Подмосковья. Благодаря открытию новых летних веранд количество посадочных мест на предприятиях общественного питания увеличилось более чем на 15 тыс. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Лидерами по числу открытых летних кафе стали Одинцовский (110 объектов), Раменский (52) городские округа, а также Подольск (46).  В этом году получить территорию под размещение летнего кафе можно с помощью новой услуги всего за один день. Подать заявку можно на региональном портале госуслуг
 
Вся процедура оформления места теперь занимает не более двух часов вместо 30 дней «на бумаге», как прежде. 

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#минсельхозпрод мо
#экономика
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ВЗГЛЯД: Расходы Украины в два раза превышают ее доходы
28 августа 2023, 17:08

Фото: istockphoto/alfexe

Согласно подсчетам министерства финансов Украины, в 2023 и 2024 году Киев потратит по 43-44 миллиарда долларов на боевые действия против России. Однако эта сумма значительно превышает налоговые поступления в казну государства.
В этом нет ничего нового. Давно известно, что Украина по сути воюет «в долг», передает «ВЗГЛЯД». Киевский режим ведет боевые действия за счет помощи, оказываемой ему западными союзниками: вооружениями, боеприпасами, обучением новобранцев, медикаментами, разведданными и так далее. Министр финансов Украины Сергей Марченко уточнил, что военные просят денег в пять раз больше, но приходится довольствоваться тем, что есть.

Чистые доходы Украины, без западных грантов, лишь на треть покрывают расходы. Если в странах-союзниках задумаются о хотя бы незначительных сокращениях пакетов помощи Киеву, то у украинских властей через год-полтора могут банально закончиться деньги на войну. Да и вообще на всё.

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#деньги
#военные
#украина
#расходы
#министр
#режим
#доходы
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Финансовый эксперт Аверс объяснила, почему при укреплении рубля цены не упадут
28 августа 2023, 17:07

Фото: istockphoto.com/SARINYAPINNGAM

Финансовый эксперт, трейдер Ксения Аверс заявила, что при возможном укреплении рубля снижения цен не будет, поскольку при ввозе импортных товаров по «серым схемам» в страну стоимость не сильно зависит от курса валют.
«В случае возможного укрепления рубля цены не снизятся. Автомобили везут в РФ по «серым схемам», и перекупщикам все равно, какой курс. На продукты цены тоже снижаться не будут. С техникой та же история», — пояснила в беседе с NEWS.ru Аверс.

При этом специалист допустила падение стоимости вторичной недвижимости, подчеркнув, что это также не связано с курсом российской валюты.

До этого исполнительный директор НСХ Рустам Айдиев в беседе с «РБК» рассказал, что на фоне значительного повышения себестоимости рост отпускных цен на хлеб у производителей может до конца года составить от семи до десяти процентов. При этом министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ роста цен в рознице не прогнозирует.

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