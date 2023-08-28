Quartz: Франция потратит €200 млн на уничтожение излишков вина

Фото: istockphoto/joruba
Французские виноделы столкнулись со значительным падением уровня продаж, из-за чего на складах скопились значительные излишки. Правительство страны решило выделить из государственной казны 200 миллионов евро на скупку и уничтожение излишков алкоголя, что должно помочь вывести отрасль из кризиса.
Вино в частности будут перегонять в этанол, который можно использовать в парфюмерии, производстве дезинфицирующих средств или водно-спиртовых гелей, сообщает портал Quartz. Будут выплачиваться компенсации за вырубку виноградников, выделяться субсидии для перехода на производство другой продукции, например, оливок.
Потребление вина сокращается, так как все большее количество потребителей меняют свои предпочтения. Многие люди во Франции, да и во всей Европе, предпочитают пить дешевое пиво. За последние 30 лет потребление вина во Франции сократилось на 32%. Кризис стоимости жизни также негативно сказались на отрасли.
Читайте также:
Европе предрекли водный кризис из-за засухи и плохой политики
Дешёвые удобрения из России создали угрозу для промышленности ЕС
Русофобская политика Финляндии обрекла страну на долгую полярную зиму
«Мы производим слишком много, а цена продажи ниже цены производства, поэтому мы теряем деньги», - заявил агентству «Франс Пресс» ранее в этом месяце Жан-Филипп Гранье из Ассоциации производителей вина Лангедока.
Читайте также:
Европе предрекли водный кризис из-за засухи и плохой политики
Дешёвые удобрения из России создали угрозу для промышленности ЕС
Русофобская политика Финляндии обрекла страну на долгую полярную зиму
Александр Бойцов