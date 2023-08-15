Работу бывшего завода Mercedes в Подмосковье могут возобновить в 2024 году

Фото: Фотобанк МО
«Автодом» может начать производство автомобилей на бывшем заводе автоконцерна Mercedes в России уже в будущем году. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах форума «Армия-2023» в Подмосковье.
Он выразил надежду на то, что договорённости с выбранными индустриальными партнёрами к этому времени будут финализированы. Мантуров добавил, что на площадке будет налажен выпуск легковых автомобилей. Производство, которое осталось в наследство после ухода германского концерна из нашей страны, адаптировано именно под эту категорию машин, пояснил вице-премьер.
В апреле «Автодом» объявил о закрытии сделки с концерном Mercedes Benz. Дилеру перешли доли и акции германского концерна в российских дочерних предприятиях, включая «Мерседес-Бенц Рус». Позднее эта компания сменила название на «МБ Рус».
Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе участвуют около 1,5 тыс ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств.
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В апреле «Автодом» объявил о закрытии сделки с концерном Mercedes Benz. Дилеру перешли доли и акции германского концерна в российских дочерних предприятиях, включая «Мерседес-Бенц Рус». Позднее эта компания сменила название на «МБ Рус».
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Лора Луганская