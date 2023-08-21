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Райффайзенбанк вводит комиссию за переводы в долларах

21 августа 2023, 12:58

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

С 1 сентября Райффайзенбанк вводит 50%-ю комиссию за входящие переводы в долларах США. Об этом сообщается на сайте банка.
В банке уточнили, что минимальная комиссия составит тысячу долларов США, но она не должна превышать сумму поступающих денег. А максимальная сумма комиссии достигнет 10 тысяч долларов.

Уточняется, что такие меры приняты из-за постоянно меняющихся рыночных условий, которые в настоящее время требуют введения ряда ограничений.


Нововведение касается всех клиентов банка: физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее, 3 июля, Райффайзенбанк прекратил осуществлять переводы евро в банки России. Также были введены ограничения на переводы в евро.

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#банк
#ограничения
#комиссия
#доллар
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Подмосковное хозяйство по выращиванию картофеля получило грант более 4 млн рублей
21 августа 2023, 13:05

Фото: istockphoto.com/Albert Yarullin

Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Плод продовольственного картофеля» из Клина Московской области получило грант в размере 4,7 млн руб.
«КФХ на выращивание картофеля выделена господдержка в размере 4,7 млн руб. Грант будет использован для покупки сельскохозяйственной техники. В следующем году хозяйство планирует вырастить порядка 250 т картофеля, при выходе на полную мощность объемы достигнут 550 т в год», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья слова курирующего Минсельхозпрод зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

При этом, продукцию КФХ планирует реализовывать как оптом, так и в розницу.

До этого предприниматель Дмитрий Моргунов поделился как понять, что наступило время открыть своё дело, и на что ориентироваться, начиная заниматься предпринимательством. Как передают «Дни.ру», специалист навзал показатели, по которым можно определить, готовы ли вы начать свой бизнес. К ним он отнёс наличие конкретной идеи и бизнес-плана, знаний и опыта, маркетинговой стратегии, ресурсов и команды, а также финансы и готовность к рискам.

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#бизнес
#предприниматель
#господдержка
#фермерские хозяйства
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Цены на газ в Европе резко возросли из-за готовящихся забастовок на газовых платформах в Австралии
21 августа 2023, 10:50

Фото: iStock/Anton Zubchevskyi

В Европе на 16% выросли цены на газ из-за сообщений СМИ о готовящихся забастовках в Австралии. Такие данные приводит лондонская биржа ICE.
Торги были открыты у отметки 478,1 долларов за тысячу кубометров. При этом, накануне биржевая цена на газ составляла 410,4 доллара.

 Ранее агентство Reuters сообщало, что 2 сентября австралийские профсоюзы на морских газовых платформах планируют устроить забастовку. Это может сильно сказаться на поставках сжиженного природного газа от ведущего мирового поставщика. Из-за существующего риска срыва экспорта цены на газ на биржах начали стремительно расти.

Кроме того, напомним, что в прошлую среду, 16 августа, цена на газ почти поднялась до отметки в 500 долларов за тысячу кубометров. 

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#газ
#биржа
#цена
#австралия
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Советские практики лягут в основу экономики Запорожской области
21 августа 2023, 09:43

Фото: iStock/vagant

Экономика Запорожской области будет развиваться по лучшим советским практикам. Об этом сообщает РИА Новости.
В ближайшие 10 лет в регионе будет внедрена новая система, которая основывается на государственно-частном партнёрстве.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, как возникла такая идея. В первую очередь властей привлекла статистика, которая наблюдалась в Советском Союзе – ежегодный рост экономики составлял 15%. Затем необходимо было учесть современную предпринимательскую и рыночную модель, а также нестабильную «боевую» обстановку в регионе. В результате объединения этих составляющих, получилась наиболее подходящая для Запорожской области экономическая модель. 

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#экономика
#ссср
#запорожская область
#развитие
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WSJ: Китайский экономический рост подошёл к концу спустя 40 лет
21 августа 2023, 06:51

Фото: iStock/TexBr

Китайский экономический рост, длившийся почти 40 лет и сделавший страну одной из крупнейших мировых экономик, подошел к концу, пишут экономические обозреватели The Wall Street Journal (WSJ) Линлин Вэй и Стелла Ифань Се.
На протяжении десятилетий экономический подъем позволял властям КНР, поясняют журналисты, инвестировать в строительство заводов, небоскребов и дорог.

«Эта модель вызвала необычайный период роста, который поднял Китай из бедности и превратил его в мирового гиганта, чье экспортное мастерство распространилось по всему миру», — подчеркивается в статье. 

Однако сегодня эта экономическая модель себя исчерпала. У Пекина заканчиваются возможности для расширения инфраструктуры, в некоторых частях Китая находятся малоиспользуемые мосты и аэропорты, миллионы квартир пустуют, а окупаемость инвестиций резко снизилась.

Пекин может обратиться к США за помощью во время визита в КНР министра торговли США Джины Раймондо, пишет издание Politico. Издание пишет, что экономические проблемы у Китая возникли из-за сокращения экспорта и иностранных инвестиций. Также растёт безработица среди молодёжи. Аналитики считают, что «некогда неудержимый экономический гигант наконец-то попал в серьезную выбоину».

По прогнозам экспертов, задачей министра торговли США во время визита в Китай будет продвижение американского экспорта. Пекин в свою очередь будет стремиться смягчить введённые Вашингтоном ограничения. В октябре прошлого года США ужесточили контроль за экспортом современных полупроводников в Китай, а в августе нынешнего года ограничили инвестиции в некоторые секторы китайской экономики.

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#китай
#экономика
#рост
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Сийярто: Сербия увеличит транзит газа из России в Венгрию
20 августа 2023, 17:08

Фото: istockphoto/NiseriN

Сербия готова увеличить подачу газа из России в Венгрию, если транзит через Украину прекратится. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В своем видеообращении, которое транслировалось в социальных сетях, глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что появилась информация о том, что Украина намеревается расторгнуть ранее заключенный с Россией договор о транзите. Сийярто указал, что такой шаг Киева не будет иметь большого значения. По его словам, президен Сербии Александр Вучич завил, что если Венгрия пожелает увеличить количество газа, прибывающего через Сербию, то Сербия в свою очередь готова обеспечить необходимые для этого мощности поставок.

Ранее Сиярто уже касался вопроса транзита российского газа. Он предлагал, в частности, в случае закрытия украинского маршрута, весь причитающийся Венгрии объем направить через Турецкий поток.

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#сербия
#вучич
#газ
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Минфин назвал условие для возобновления налогового соглашения с Британией
Минфин: приостановка налоговых соглашений продлится до восстановления прав РФ
19 августа 2023, 20:42

Фото: iStock/Мария Девахина

Частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до момента восстановления нарушенных прав РФ. Об этом говорится на сайте Минфина РФ.
Напомним, 8 августа российский лидер Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с недружественными странами. 

Ранее Министерство финансов России сообщило, что ввод накопительных пенсий в 2002 году вынудил граждан перейти от патерналистского мышления к полаганию только на свои силы. Эксперты отмечают, что экономические кризисы негативно отразились на доходности инвестиций в негосударственные пенсионные фонды.

До этого в РАНХиГС сделали вывод, что введение накопительной пенсии в стране привело к неудовлетворительным итогам.

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Bloomberg: экспорт с Украины после прекращения зерновой сделки упал на треть
19 августа 2023, 18:13

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Экспорт зерна и масел с Украины упал на треть после приостановки зерновой сделки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным издания, за 4 недели Украина смогла экспортировать 3,2 миллиона тонн зерна, растительных масел и шрота. Сообщается, что украинская компания Agrotrade Group полностью перенаправила экспорт зерна через порты на реке Дунай. Транспортные расходы по такому пути выше на 50%.

Напомним, по информации газеты Wall Street Journal, США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими государствами о создании альтернативных путей экспорта зерна после прекращения действия зерновой сделки. План, который поддерживают США, предусматривает к октябрю экспорт четырех миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай. Большая часть зерна будет отправляться по Дунаю и через Черное море в румынские порты.

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Bloomberg: Российские власти отказались ужесточать валютный контроль из-за позиции ЦБ
19 августа 2023, 06:36

Фото: iStock/hank5

Власти РФ из-за возражений Центробанка отказались от ужесточения валютного контроля. Bloomberg со ссылкой на собственные источники пишет, что Минфин настаивал на продаже до 90% валютной выручки.
«ЦБ РФ на фоне ослабления курса рубля возражал против введения жесткого валютного контроля, за который выступал Минфин. Изначально министр финансов Антон Силуанов предлагал обязать экспортеров продавать до 90% валютной выручки», — говорится в публикации.
В Центробанке считают, что на фоне жесткого валютного контроля компании начали бы искать пути обхода. Обменный курс валют определяется с учетом рисков и разницей между курсами внутри РФ и за рубежом, подчеркнул регулятор.

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#валюта
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Экономист Долгова: Слабый рубль приведет к подорожанию молока, колбасы и яиц
Экономист Долгова: Слабый рубль может привести к подорожанию молока, колбасы и яиц
19 августа 2023, 01:31

Фото: iStock/mikafotostok

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова заявила, что из-за обесценивания рубля может быть спровоцирован рост цен на ряд продуктов питания. Об этом пишет «АиФ».
По словам экономиста, в зоне риска находятся в том числа колбасные изделия, сосиски и яйца.

«Основными драйверами возможного роста цен являются затраты сельхозпроизводителей на корма, импортные ветеринарные препараты, содержание и ремонт иностранного оборудования», — цитирует издание слова собеседницы.

Она отметила, что все продукты выпускаются отечественными производителями, однако их себестоимость по-прежнему включает в себя импортную составляющую.

«С ослаблением рубля растут расходы на закупку за рубежом яиц для выведения кур-несушек, также дорожают импортные упаковочные материалы. Снижение курса национальной валюты вносит свою лепту в рост затрат и конечных цен», — заключила Долгова.

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