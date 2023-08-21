Райффайзенбанк вводит комиссию за переводы в долларах

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
С 1 сентября Райффайзенбанк вводит 50%-ю комиссию за входящие переводы в долларах США. Об этом сообщается на сайте банка.
В банке уточнили, что минимальная комиссия составит тысячу долларов США, но она не должна превышать сумму поступающих денег. А максимальная сумма комиссии достигнет 10 тысяч долларов.
Уточняется, что такие меры приняты из-за постоянно меняющихся рыночных условий, которые в настоящее время требуют введения ряда ограничений.
Нововведение касается всех клиентов банка: физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Ранее, 3 июля, Райффайзенбанк прекратил осуществлять переводы евро в банки России. Также были введены ограничения на переводы в евро.
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Уточняется, что такие меры приняты из-за постоянно меняющихся рыночных условий, которые в настоящее время требуют введения ряда ограничений.
Ранее, 3 июля, Райффайзенбанк прекратил осуществлять переводы евро в банки России. Также были введены ограничения на переводы в евро.
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Анастасия Чинкова