Раскрыты реальные причины подорожания продуктов в России

Фото: istockphoto.com/VLG
Предприниматель Дмитрий Потапенко заявил, что причиной подорожания продуктов в России являются, в том числе, повышение налогов и акцизов.
«Указывать на ценнике можно всё, что угодно. Кроме увеличения стоимости ценника, это ни к чему не приведёт и будет заложено в конечную стоимость товаров. <…> Это иллюзия, что любые изменения с увеличением трудозатрат приводят к сохранению цены или к незначительным повышениям. Каждое изменение, которые увеличивает трудозатраты, приводит к росту цен», — заключил в беседе с Общественной Службой Новостей Потапенко.Читайте также:
Экономист Кричевский призвал бросить курить и перейти на водку из-за подорожания продуктов
Экономист Кричевский: в России вырастет спрос на суррогатные продукты из-за роста цен
В Союзе потребителей заявили, что торговые сети боятся показывать настоящий рост цен
Мелисса Тимофеева