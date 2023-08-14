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Раскрыты реальные причины подорожания продуктов в России

Предприниматель Потапенко: Продукты дорожают из-за повышения налогов и акцизов
14 августа 2023, 19:40

Фото: istockphoto.com/VLG

Предприниматель Дмитрий Потапенко заявил, что причиной подорожания продуктов в России являются, в том числе, повышение налогов и акцизов.

Он добавил, что указание цены за килограмм на ценниках, о котором сейчас активно говорят в обществе и которое намерены ввести, также приведёт к удорожанию, поскольку подорожает сам ценник, так как для его производства потребуются большие мощности.

«Указывать на ценнике можно всё, что угодно. Кроме увеличения стоимости ценника, это ни к чему не приведёт и будет заложено в конечную стоимость товаров. <…> Это иллюзия, что любые изменения с увеличением трудозатрат приводят к сохранению цены или к незначительным повышениям. Каждое изменение, которые увеличивает трудозатраты, приводит к росту цен», — заключил в беседе с Общественной Службой Новостей Потапенко.

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#продукты
#цены
#рост
#экономика
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Подмосковное Минсоцразвития назвало самые актуальные вакансии в сфере ОПК
14 августа 2023, 19:00

Фото: Мининвест МО

Минсоцразвития Московской области составило перечень актуальных вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса.
В частности, в сферу ОПК требуются токари, инженеры-технологи, фрезеровщики, наладчики станков с цифровым программным управлением и представители других специальностей.  
 
Размер зарплаты колеблется от 45 тыс до 150 тыс рублей. 

Ранее в Центре занятости населения Московской области назвали самые востребованные в Подмосковье профессии. Ими оказались рабочие специальности. При этом в период проведения спец­операции больше всего специалистов требуется в организации оборонно-промышленного комплекса. 
 
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#минсоцразвития мо
#трудоустройство
#работа
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 98 рублей
14 августа 2023, 18:38

Фото: iStock/Lazy_Bear

По данным Московский биржи, доллар упал ниже 98 рублей, евро — ниже 107 рублей.
Ранее в пресс-службе регулятора сообщили, что Совет директоров Банка России соберётся по вопросу о ключевой ставке 15 августа 2023 года. Пресс-релиз по итогам заседания опубликуют в 10:30 по московскому времени.

Новое повышение ключевой ставки возможно уже в сентябре, поскольку сейчас отсутствуют дезинфляционные риски, которые позволили бы оставить ее на прежнем уровне. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин. Представитель регулятора пояснил, что, если совет директоров ЦБ в своих заявлениях допускает вероятность повышения ключевой ставки «на ближайших заседаниях» — велика вероятность того, что это будет сделано уже буквально на следующем.

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#доллар
#заседание
#рост
#цб
#банк россии
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Доллар упал ниже 100 рублей после заявления ЦБ о внеочередном заседании по ключевой ставке
14 августа 2023, 17:33

Фото: iStock/Pineapple Studio

По данным торгов, американская валюта упала ниже ста рублей. Это произошло после заявления Банка России о внеочередном заседании по ключевой ставке.
Ранее в пресс-службе регулятора сообщили, что Совет директоров Банка России соберётся по вопросу о ключевой ставке 15 августа 2023 года. Пресс-релиз по итогам заседания опубликуют в 10:30 по московскому времени.

Новое повышение ключевой ставки возможно уже в сентябре, поскольку сейчас отсутствуют дезинфляционные риски, которые позволили бы оставить ее на прежнем уровне. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин. Представитель регулятора пояснил, что, если совет директоров ЦБ в своих заявлениях допускает вероятность повышения ключевой ставки «на ближайших заседаниях» — велика вероятность того, что это будет сделано уже буквально на следующем.

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#банк
#курс
#заседание
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#курс рубля
#банк россии
#цб
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Банк России проведёт внеочередное заседание Совета директоров по ключевой ставке
14 августа 2023, 17:19

Фото: iStock/Galeanu Mihai

Внеочередное заседание состоится 15 августа 2023 года.
Совет директоров Банка России соберётся по вопросу о ключевой ставке, сообщает пресс-служба регулятора.  
 
«Во вторник, 15 августа 2023 г., состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки», –сказано в сообщении.
Пресс-релиз по итогам заседания опубликуют в 10:30 по московскому времени.

Новое повышение ключевой ставки возможно уже в сентябре, поскольку сейчас отсутствуют дезинфляционные риски, которые позволили бы оставить ее на прежнем уровне. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин.

«Для того чтобы ставка в конечном итоге осталась неизменной, необходимо, чтобы действительно появились дезинфляционные риски, которые в настоящее время не наблюдаются», — сказал Заботкинв ответ на вопрос о возможном решении касательно ставки в сентябре.
Представитель регулятора пояснил, что, если совет директоров ЦБ в своих заявлениях допускает вероятность повышения ключевой ставки «на ближайших заседаниях» — велика вероятность того, что это будет сделано уже буквально на следующем.

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#ключевая ставка
#центробанк
#рубль
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Экономист Юденков объяснил рост курса доллара
14 августа 2023, 17:09

Фото: istockphoto.com/by sonmez

Доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков заявил, что причиной роста курса доллара, да и евро, стал резкий уход иностранных компаний с российского рынка.
«Толчком к изменению ситуации послужили события конца весны — начала лета, когда вдруг неожиданно с нашего рынка стали уходить иностранные компании и забирать свою долю в валюте. В результате доллар начал расти», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Юденков.

Эксперт напомнил, что в основе рубля по-прежнему лежит экспортная выручка от нефти и газа, что также сказывается на курсе российской валюты.

А политолог Сергей Марков не смотря на текущую ситуацию выразил уверенность в том, что рубль всё-таки стабилизируется, и доллар опуститься ниже отметки в 100 рублей.

«Среди факторов, ослабляющих рубль, есть и временные факторы, и психологические. Поэтому мой прогноз — рубль будет меньше 100. Хотя сейчас многие считают, что раз уж рубль пробил планку в 100, то там и останется. А я вот всё же, хоть и не экономист, считаю, что он уйдёт на чуть меньше 100», — отметил в беседе с «Царьградом» Макров.

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#доллар
#евро
#рубль
#курс
#экономика
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Мантуров рассказал об особенностях техники, выставленной на форуме «Армия-2023»
14 августа 2023, 14:37

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что особенность военно-технического форума «Армия» заключается в модернизированных образцах известной военной техники, которые получили новации по результатам боевого применения. Об этом он сообщил в ходе торжественной церемонии открытия форума.
«Рассчитываем, что все участники и гости «Армии-2023» по достоинству оценят плоды труда сотен российских оборонных предприятий, смогут прочувствовать ритм, с которым сейчас работает наш оборонно-промышленный комплекс», — отметил Мантуров.

Напомним, конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье открылась экспозиция Международного военно-технического форума «Армия-2023». Как ранее заявили в Минобороны, на форуме будут заключены контракты более чем на 433 млрд рублей.

Одновременно с форумом проходит XI Московская конференция по международной безопасности. Главные темы - взаимодействие оборонных ведомств разных военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, в Африк и на Ближнем Востоке.

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#подмосковье
#военные
#армия
#комплекс
#техника
#патриот
#конференция
#минобороны
#путин
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Россиянам рассказали, когда курс рубля стабилизируется
Аналитик Суверов: курс рубля стабилизируется в течение месяца
14 августа 2023, 14:23

Фото: istockphoto.com/Max Zolotukhin

Инвестиционный стратег Сергей Суверов спрогнозировал стабилизацию курса рубля в течение месяца.
«Где-то в течение месяца ситуация должна стабилизироваться, потому что, во-первых, должен упасть импорт и, во-вторых, должен сказаться эффект от роста цен на нефть. Поэтому, я думаю, примерно на уровне 105 будет стабилизироваться курс рубля», — заявил в беседе с RT Суверов.

Он добавил, что причиной нынешнего падения курса рубля являются дефицит валюты и «сокращение экспорта, несмотря на рост цен на нефть».

Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 марта 2022 года поднялся выше 101 рубля, а эксперты прогнозируют рост цен на майонез из-за подорожания яиц и масла на 5-12%. Помощник президента Максим Орешкин заявил, что курс рубля стабилизируется в ближайшее время, а российская экономика трансформируется быстрее, чем прогнозировали. Экономист Никита Кричевский объяснил «Радио 1», почему прогнозы отличаются от реальности, и к чему готовиться россиянам.

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Курс евро превышает 111 рублей
#экономика
#курс
#нефть
#курс рубля
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Курс евро превышает 111 рублей
14 августа 2023, 13:22

Фото: istockphoto/HJBC

Курс евро во время валютных торгов на Московской бирже превысил 111 рублей в первый раз с 23 марта 2022 года.
ТАСС пишет, что стремительный рост курса евро начался в 8:00 14 августа и поднялся с 108,99 руб. до 110,54 руб.
 
Также 14 августа доллар на Московской бирже превысил 101 рубль в первый раз с 23 марта прошлого года.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин сказал, что в интересах российской экономики - сильный рубль.

ТАСС пишет, что слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики, поэтому в интересах российской экономики - сильный рубль. Нормализация курса прогнозируется в ближайшее время.

«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики - сильный рубль»,- пишет Орешкин.
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#евро
#валюта
#рубль
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«Рособоронэспорт» подписал контракт на сумму более 500 миллионов долларов
14 августа 2023, 13:19

Фото: iStock/G0d4ather

Гендиректор РОЭ Александр Михеев заявил, что «Рособоронэкспорт» в первый день форума «Армия-2023» подписал контракт на сумму более 500 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе РОЭ.
По словам Михеева, в прошлом году на форуме были подписаны контракты на общую сумму 400 миллионов долларов.

Отмечается, что глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу совершил обход экспозиции выставки. Михеев доложил Шойгу о сумме подписанного контракта.

Напомним, в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье открылась экспозиция Международного военно-технического форума «Армия-2023». Как ранее заявили в Минобороны, на форуме будут заключены контракты более чем на 433 млрд рублей.

Одновременно с форумом проходит XI Московская конференция по международной безопасности. Главные темы - взаимодействие оборонных ведомств разных военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, в Африк и на Ближнем Востоке.

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