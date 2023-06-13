Раскрыты крупнейшие плательщики дивидендов в российский бюджет

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РБК: Счетная палата раскрыла крупнейших плательщиков дивидендов в федеральный бюджет
В 2022 году федеральному бюджету России было перечислено около 753 миллиардов рублей в виде дивидендов от 143 компаний с участием государства, пишет РБК со ссылкой на доклад Счетной палаты о выполнении федерального бюджета.
Согласно этому докладу, наибольший вклад вносили три компании, которые в совокупности составили 88 процентов от общей суммы дивидендов. Это были «Газпром», который перевел 463,6 миллиарда рублей, «Роснефтегаз» - 142,8 миллиарда рублей, и «Транснефть» - 59,8 миллиарда рублей. Кроме того, в топ-5 также вошли «РусГидро» с 14,4 миллиарда рублей и «Каспийский трубопроводный консорциум – Р» с 12 миллиардами рублей.
Счетная палата выразила опасение, что текущая практика утверждения выплат промежуточных дивидендов может создать риски для выполнения федерального бюджета в следующем финансовом году. Ожидается, что в течение текущего года государственные компании переведут в федеральный бюджет около 444 миллиардов рублей в виде дивидендов.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в рамках пресс-конференции по итогам заседания совета директоров заявила, что российской экономике удастся полностью вернуться к докризисным показателям уже в этом году.
Согласно этому докладу, наибольший вклад вносили три компании, которые в совокупности составили 88 процентов от общей суммы дивидендов. Это были «Газпром», который перевел 463,6 миллиарда рублей, «Роснефтегаз» - 142,8 миллиарда рублей, и «Транснефть» - 59,8 миллиарда рублей. Кроме того, в топ-5 также вошли «РусГидро» с 14,4 миллиарда рублей и «Каспийский трубопроводный консорциум – Р» с 12 миллиардами рублей.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в рамках пресс-конференции по итогам заседания совета директоров заявила, что российской экономике удастся полностью вернуться к докризисным показателям уже в этом году.
Артем Кузьмин