Разрушение Каховской ГЭС повысит цены на продукты в Великобритании

Фото: iStock.com/monticelllo
Такой вывод объясняется тем, что в результате затопления пострадали 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.
«Глобальные рынки будут искать альтернативные источники поставок, - полагает экономист», — подчеркнул экономист Джеймс Уолтон.
По этой причине цены будут повышаться, пока рынок не выйдут новые продуктовые поставщики.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, ущерб инфраструктуре Херсонской области из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции составил 11,5 миллиардов рублей. Отмечается, что со временем это значение может увеличится.