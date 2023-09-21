Разведение племенной птицы вошло в перечень для импортозамещения в Подмосковье

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Перечень для импортозамещения в Московской области пополнили разведение племенной птицы и деятельность инкубаторов. Как передаёт корреспондент «Радио 1», соответствующий закон приняла Мособлдума на первом заседании осенней сессии.
«Перечень дополнен двумя видами деятельности. Теперь организации, занимающиеся разведением племенной птицы, смогут получить все меры поддержки в рамках импортозамещения. Это земля за рубль, льготные кредиты и другие меры. Это поможет снизить сроки окупаемости проектов в сфере птицеводства, повысить инвестиционную привлекательность региона», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Таким образом, теперь в перечень будут входить 29 видов предпринимательской деятельности.
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