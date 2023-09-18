РБК: Камчатка отказалась от 15 млрд рублей, дабы сохранить статус своих вулканов

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Камчатский край отказался от потенциальных инвестиций в размере около 15 миллиардов рублей, для того, чтобы сохранить статус своих вулканов как объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, не находящихся под угрозой. Об этом в интервью РБК рассказал губернатор края Владимир Солодов.
По словам губернатора, данное решение касается нескольких месторождений, включая Родниковое и Мутновское месторождения золота, а также нескольких менее значительных месторождений. Точной оценки суммы потенциальных инвестиций нет, но Владимир Солодов называет примерную сумму в 10-15 млрд. рублей.
Он подчеркнул, что включить вулканы Камчатки в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой разрушения было бы несправедливым. Ведь власти края не только проводят работу по сохранению природного ландшафта, но и приняли решение создать национальный парк для охраны природы. Именно благодаря этому решению ЮНЕСКО на 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде в 2023 году решила не включать вулканы Камчатки в список объектов, которые находятся под угрозой разрушения.
Вулканы Камчатки были включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, как «один из наиболее выдающихся вулканических регионов мира», площадь которого — почти 4 млн гектаров. В него входят Южно-Камчатский заказник,Кроноцкий заповедник, а также природные парки «Быстринский», «Ключевской», «Налычево» и «Южно-Камчатский».
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«Для меня приоритет имеет состояние природы, всемирное наследие, высокий статус. Камчатка действительно всемирное наследие», — рассказал глава региона.
Вулканы Камчатки были включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, как «один из наиболее выдающихся вулканических регионов мира», площадь которого — почти 4 млн гектаров. В него входят Южно-Камчатский заказник,Кроноцкий заповедник, а также природные парки «Быстринский», «Ключевской», «Налычево» и «Южно-Камчатский».
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