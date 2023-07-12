РБК: Минфин предложил повысить акцизы на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили

Фото: iStock/AlexRaths
Минфин России предложил в 2024 году проиндексировать акцизы на крепкий алкоголь, табак, автомобили не на 4%, как планировалось ранее, а сразу на 5%. Об этом пишет во вторник РБК со ссылкой на проект поправок к Налоговому кодексу. Документ сейчас готовится ко второму чтению, сообщает издание.
АвтомобилиВ случае принятия поправок акциз на легковые автомобили с мощностью двигателя от 90 до 150 л.с. включительно в 2024 году составит 58 рублей за одну л.с. Для автомобилей мощностью от 150 до 200 л.с. он достигнет 557 рублей, от 200 до 300 л.с. – 912 рублей, от 300 до 400 л.с. – 1555 рублей, от 400 до 500 л.с. – 1609 рублей и для машин мощностью свыше 500 л.с. – 1662 рубля.
СигаретыМинимальный акциз на сигареты и папиросы в 2024 году в случае 5-процентного роста составит 3709 рублей за 1 тыс. штук (сейчас 3536 рублей). В 2025 году эта цифра увеличится до 3857 рублей за 1 тыс. штук, в 2026 – до 4011 рублей за 1 тыс. штук.
«Акциз на сигары в 2024 году вырастет на 5% и составит 292 рублей за штуку вместо 289 рублей, в 2025 году — 304 рублей, в 2026 году — 316 рублей. Останутся неизменными параметры индексации для жидкостей для электронных систем доставки никотина», — сообщает РБК.
АлкогольАкциз на крепкий алкоголь вырастет в 2024 году с 613 до 643 рублей за литр, а затем уровень индексации предлагается опять снизить до 4%. После этого в 2025 году акциз составит 669 рублей, а в 2026 году – уже 696 рублей за литр. Акциз на вино планируется установить на уровне 36 рублей, 37 рублей и 38 рублей соответственно. При этом уровень индексации акцизов для сидра, пуаре, медовухи, игристого вина, российского шампанского и пива предлагается оставить без изменений.
Предложение Минфина связано с желанием ведомства изыскать дополнительные источники доходов — ведь только за один прошлый год отечественный бюджет недосчитался 2,5 трлн рублей налоговых поступлений.
Читайте также:
ЦБ РФ: Платежный баланс России впервые за последние три года ушел в минус
В 2022 году бюджет РФ недополучил 2,5 трлн рублей по налогам
Минфин: Поступления в бюджет от нефтегазовой отрасли упали почти вдвое
Артем Путинцев