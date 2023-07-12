РБК: Минфин предложил повысить акцизы на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили

Минфин России предложил в 2024 году проиндексировать акцизы на крепкий алкоголь, табак, автомобили не на 4%, как планировалось ранее, а сразу на 5%. Об этом пишет во вторник РБК со ссылкой на проект поправок к Налоговому кодексу. Документ сейчас готовится ко второму чтению, сообщает издание.