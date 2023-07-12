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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили

12 июля 2023, 05:58

Фото: iStock/AlexRaths

Минфин России предложил в 2024 году проиндексировать акцизы на крепкий алкоголь, табак, автомобили не на 4%, как планировалось ранее, а сразу на 5%. Об этом пишет во вторник РБК со ссылкой на проект поправок к Налоговому кодексу. Документ сейчас готовится ко второму чтению, сообщает издание.

Автомобили

В случае принятия поправок акциз на легковые автомобили с мощностью двигателя от 90 до 150 л.с. включительно в 2024 году составит 58 рублей за одну л.с. Для автомобилей мощностью от 150 до 200 л.с. он достигнет 557 рублей, от 200 до 300 л.с. – 912 рублей, от 300 до 400 л.с. – 1555 рублей, от 400 до 500 л.с. – 1609 рублей и для машин мощностью свыше 500 л.с. – 1662 рубля.

Сигареты

Минимальный акциз на сигареты и папиросы в 2024 году в случае 5-процентного роста составит 3709 рублей за 1 тыс. штук (сейчас 3536 рублей). В 2025 году эта цифра увеличится до 3857 рублей за 1 тыс. штук, в 2026 – до 4011 рублей за 1 тыс. штук.


«Акциз на сигары в 2024 году вырастет на 5% и составит 292 рублей за штуку вместо 289 рублей, в 2025 году — 304 рублей, в 2026 году — 316 рублей. Останутся неизменными параметры индексации для жидкостей для электронных систем доставки никотина», — сообщает РБК.

Алкоголь

Акциз на крепкий алкоголь вырастет в 2024 году с 613 до 643 рублей за литр, а затем уровень индексации предлагается опять снизить до 4%. После этого в 2025 году акциз составит 669 рублей, а в 2026 году – уже 696 рублей за литр. Акциз на вино планируется установить на уровне 36 рублей, 37 рублей и 38 рублей соответственно. При этом уровень индексации акцизов для сидра, пуаре, медовухи, игристого вина, российского шампанского и пива предлагается оставить без изменений.

Предложение Минфина связано с желанием ведомства изыскать дополнительные источники доходов — ведь только за один прошлый год отечественный бюджет недосчитался 2,5 трлн рублей налоговых поступлений.

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#Минфин
#акцизы
#табак
#алкоголь
#автомобили
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ЦБ РФ: Платежный баланс России впервые за последние три года ушел в минус
12 июля 2023, 01:23

Фото: iStock/Max_Zolotukhin

Платежный баланс России показал отрицательное значение впервые с августа 2020 года., достигнув цифры в минус $1,4 млрд. Об этом сообщают представители Центробанка РФ.
Платежный баланс — это соотношение суммы платежей, произведенных и непроизведенных РФ за границей в течение того или иного периода, и поступивших в Россию в течение того же самого отрезка времени.

Все последние годы, несмотря на специальную военную операцию, экономические трудности, санкции, пандемию коронавируса и т.д., он оставался положительным. Сейчас же, указали эксперты ЦБ, данный показатель продемонстрировал отрицательное значение впервые с августа 2020 года. Тогда дефицит счета текущих операций был на аналогичном уровне —минус $1,4 млрд.

Как объясняет регулятор, одной из причин минусового сальдо платежного баланса в июне 2023 года является сезонный фактор, а именно сокращение торгового баланса товаров/услуг. Также это может быть связано с объявлением дивидендов российскими компаниями и сжатием экспорта, пишет Lenta.ru.

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#ЦБ РФ
#платежный баланс
#сальдо
#экономика
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Около 2 тонн молочной продукции в Подмосковье не прошли проверку Роспотребнадзора
11 июля 2023, 22:39

Фото: Istockphoto / sergeyryzhov

В Подмосковье за первое полугодие текущего года выявлено и изъято 29 партий молочных продуктов массой около 2 тонн. Таковы результаты санитарно-эпидемиологической проверки производства, хранения и реализации подобной продукции, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области.
За два квартала 2023 года в регионе проверили 378 объектов, связанных с оборотом молочной продукции. Исследовано более 80 проб продукции на санитарно-химические и 2477 проб – на микробиологические показатели. Согласно результатам экспертизы, токсичные элементы кадмий, мышьяк, свинец и другие в продукции не обнаружены. 
 
Однако по микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих нормативным требованиям, составила 0,6%. 
 
Причины отклонения от нормы – несоблюдение правил хранения и транспортировки продукции, нарушения сроков годности, пояснили в надзорном ведомстве. 

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#молочная продукция
#Роспотребнадзор
#проверки
#экономика
#качество
#Московская область
#Подмосковье
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В Подмосковье будут разводить коз зааненской породы
11 июля 2023, 22:19

Фото: Минсельхозпрод МО

Фермерское хозяйство «Алёнкин луг» из Истры получило землю для разведения сельскохозяйственных животных. Участки предоставили в аренду на льготных условиях – без проведения торгов, сообщили в подмосковном Минсельхозпроде.
Хозяйству выделили два участка общей площадью 45 га сроком на 5 лет. На одном построят племенное хозяйство по разведению коз зааненской породы. Второй засеют однолетними и многолетними культурами для создания собственной кормовой базы.

В этом году упрощён процесс подачи заявок на получение земли. А на интерактивной карте регионального портала госуслуг расширен перечень участков для выбора подходящего.
Для подачи заявки необходимо зайти на портал и выбрать участок. Помимо этого, на интерактивной карте теперь можно выбрать локацию в том округе, где нужна земля. Это позволит найти участок в соответствии с конкретными требованиями.  

Оформить все документы можно самостоятельно или с помощью специалистов Центра агропромышленного развития. Сайт центра, телефон: +7 (498) 602-29-33. 

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#Минсельхозпрод МО
#сельское хохзяйство
#животноводство
#земля
#Истра
#экономика
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковная компания планирует поставлять детские площадки на Ближний Восток
11 июля 2023, 21:42

Фото: Мининвест МО

Компания «Лебер», которая производит и устанавливает детские площадки, расширит производство в Подмосковье при содействии Корпорации развития Московской области. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
После сокращения доли западной продукции на российских рынках компания не только укрепила позиции в стране, но и наладила регулярный экспорт в Казахстан и Армению. В ближайших планах – поставки в Саудовскую Аравию и ОАЭ.
«Объём инвестиций в расширение производства «Лебер» – более 500 млн рублей. На предприятии создадут около 250 рабочих мест. Компания активно участвовала в губернаторской программе благоустройства дворов, поэтому детские площадки «Лебер» есть почти во всех муниципалитетах Подмосковья», – отметила министр.
На рынке парковой мебели и детских площадок компания действует с 2010 года. Сначала она занималась торговлей, но потом начала самостоятельно разрабатывать дизайн и размещать заказы. Через пять лет было организовано собственное производство. 
 
Сейчас на предприятии «Лебер» в Мытищах работают 130 человек. В месяц на нём изготавливают 700 единиц игрового оборудования, а после расширения производства планируют увеличить объём выпускаемой продукции в четыре раза. 

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#Екатерина Зиновьева
#Мининвест МО
#экономика
#детские площадки
#экспорт
#Московская область
#Подмосковье
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Изготовитель продукции азиатской кухни запустит производство в индустриальном парке «Лыткарино»
11 июля 2023, 20:28

Фото: Мининвест МО

Резидент индустриального парка «Лыткарино», компания «Европродукт», планирует в три раза увеличить объём выпуска продукции для азиатской кухни за счёт запуска нового предприятия. Оно заработает до конца года, заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По её словам, реализация проекта позволит компании, выпускающей продукцию под брендом Tamaki, увеличить производственные мощности предприятия, создав более 200 рабочих мест.
 
Строительство нового производства «Европродукт» ведёт с 2019 года. Инвестиции превышают 1,1 млрд рублей. На участке площадью более 2 га создадут объект с административно-бытовыми и производственными помещениями, складами, лабораторией и холодильными камерами. 
 
Мощность нового производства составит 85 тонн готовой продукции в сутки. Выпускать и фасовать будет соусы и майонез, заправки для блюд.
 
Компания успешно работает уже более 14 лет, её доля на российском рынке составляет 13%. Она производит более ста позиций продукции, востребованной как в России, так и за рубежом. Её экспортируют в Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Сербию, Саудовскую Аравию и другие государства. 

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#Мининвест МО
#производство
#Лыткарино
#индустриальный парк
#продуты
#экономика
#Московская область
#Подмосковье
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ЦБ планирует приступить к тестированию цифрового рубля в августе
11 июля 2023, 20:20

Фото: iStock/Artystarty

Банк России планирует в августе приступить к тестированию цифровых рублей на реальных операциях и с реальными клиентами. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
«Закон о цифровом рубле принят. Теперь нужно принять необходимые нормативные акты. И мы рассчитываем это сделать в кратчайшие сроки. Планируем начать пилот с реальными цифровыми рублями в августе», – уточняется в сообщении регулятора.
ЦБ рассчитывал начать тестирование 1 апреля 2023 года, но на тот момент законопроект прошёл в Госдуме только первое чтение. К реализации приступят только после принятия необходимой нормативной базы.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля и осуществлении безналичных платёжных операций с его использованием.

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#рубль
#валюта
#закон
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ГД: Принят закон о возвращении банками похищенных средств клиентов
11 июля 2023, 19:23

Фото: iStock/Diy13

Госдума приняла закон, согласно которому банк должен в течение 30 дней возместить клиентам похищенные без их согласия деньги. Об этом сообщает Интерфакс.
Законопроект предложил в сентябре прошлого года председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 

Закон предполагает возвращение 100% похищенной суммы. Кроме того, предлагается обязать не только банк плательщика, но и банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества. 

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#закон
#банк
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ГД: Принят закон о внедрении цифрового рубля
11 июля 2023, 17:45

Фото: iStock/SSV-Photo

Госдума приняла закон о введении цифрового рубля и осуществлении безналичных расчётов с помощью него. Законопроект инициирован депутатами во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Об этом сообщает ТАСС.
Закон ввёл такие термины как: «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «пользователь платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля» и «цифровой счёт (кошелёк)». 

Кроме того, ЦБ получил статус оператора платформы цифрового рубля и приступил к выполнению новой функции по обеспечению её правильной работы. 

Ранее первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что цифровыми рублями можно будет расплачиваться в течение двух-четырёх лет.  

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#рубль
#валюта
#экономика
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Воробьёв: завод вычислительной техники в Дубне запустят на полную мощность в конце года
11 июля 2023, 17:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Завод вычислительной и радиоэлектронной продукции «Ядро Фаб Дубна» заработает на полную мощность в конце 2023 года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который вместе с полпредом президента в ЦФО Игорем Щёголевым познакомился с ходом строительства производства.
Предприятие компании Yadro, входящей в «ИКС Холдинг», будет выпускать печатные платы. Сейчас там уже действуют линии цехов конвейерной сборки и поверхностного монтажа. 
«На предприятии будет запущен полный цикл производства серверов системы хранения данных, планшетов, клиентских систем и оборудования радиодоступа для мобильных сетей связи. Строительство началось в декабре 2021 года. Сейчас уже введена в промышленную эксплуатацию первая очередь, запущены цех конвейерной сборки и цех поверхностного монтажа, идёт сборка оборудования. Вторую половину планируется запустить в ноябре, чтобы к концу года завод вышел на полную мощность», – сказал Воробьёв. 
Он пояснил, что это будет предприятие полного цикла с высокой степенью локализации. Все технологические процессы, от гальваники до печати плат, будут выполнять в Подмосковье. 
«Важно, что ведутся самостоятельные разработки. На площадке завода уже собран первый российский планшет KVADRA-T, который работает на собственной операционной системе KVADRA OS», – отметил глава региона. 
Завод компания строит в ОЭЗ «Дубна». На предприятии полного цикла будут выпускать вычислительную технику – серверы, системы хранения данных, компьютеры, моноблоки, планшеты, а также радиоэлектронную продукцию. Объем инвестиций составит, 8,3 млрд рублей, в планах – 11 млрд. 
«Это предприятие во многом сформировано людьми, у которых есть опыт работы в иностранных и российских компаниях. Они умеют подбирать кадры. Набрали в свою команду специалистов, которые остались без работы после того, как западные компании ушли из России из-за санкций. Самое главное, что у них есть свои центры разработки, где молодые и активные ребята создают продукцию завтрашнего дня», – отметил Щёголев. 
Это не первое предприятие компании в Подмосковье. С 2018 года она производит продукцию на собственной площадке «Ядро Фаб Малаховка» в городском округе Люберцы. Предполагается, что в ОЭЗ «Дубна» впервые в России будет осуществлён полный цикл производства». Завод станет одним из крупнейших производств такого класса в мире по объёму выпускаемой продукции.
 
Сейчас идёт активный набор сотрудников. Уже создано более 300 рабочих мест. До конца года их количество увеличится до 600, а всего на заводе будут трудиться около 1 тыс человек.  
 
В Подмосковье сейчас реализуется 151 проект импортозамещения с общим объёмом инвестиций 136 млрд рублей. На этих предприятиях планируется создать 16,5 тыс рабочих мест. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Дубна
#импортозамещение
#технологии
#ОЭЗ
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