РБК: На Камчатке отказались от чешских самолетов из-за отсутствия запчастей

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На Камчатке из-за нехватки запчастей остановили полеты на чешских самолетах L-410. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.
Отмечается, что ранее в Республике Коми также отказались от западных самолетов.
В пресс-службе единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» добавили, что L-410 заменят другими типами авиатехники из парка Камчатского авиационного предприятия.
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«С 1 сентября полеты на L-410 в Камчатке остановлены», — цитирует издание сообщение камчатского правительства.
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Диана Аванесян