РБК: Путин призвал правительство и ЦБ принять все меры для укрепления рубля

Фото: официальный сайт Кремля
Президент России Владимир Путин считает одной из причин роста инфляции в стране ослабление рубля, передает РБК. Он поручил кабмину совместно с Центральным банком РФ принять все необходимые меры для того, чтобы укрепить национальную валюту.
«Сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен – это ослабление рубля, и необходимо чётко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения», — сказал глава российского государства в ходе совещания по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.Несколько дней назад в России была увеличена ключевая ставка с 12 до 13%. Такое решение принял Центральный банк РФ из-за инфляционного давления в стране и для стабилизации показателей спроса на внутреннем рынке. Центробанк повысил прогноз по инфляции на этот год до 6-7% с 5-6,5%, ожидаемых ранее, однако сохранил прогноз в 4% на 2024 и последующие годы.
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