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РБК: Столичные рестораторы жалуются на кадровый дефицит

Рестораторы Москвы жалуются на нехватку поваров и барменов
05 сентября 2023, 08:31
Фото: istockphoto/Kiwis

Фото: istockphoto/Kiwis

Дефицит квалифицированных кадров и отток из России мигрантов, вызванный ослаблением курса рубля, привели к нехватке персонала на столичном ресторанном рынке. Об этом сообщили сразу несколько участников отрасли.
Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов в беседе с «РБК» заявил, что сейчас нехватка сотрудников по Москве составляет 20-30%. Он отметил, что ранее такого кадрового вакуума в ресторанном бизнесе никогда не наблюдалось. Чтобы решить острую проблему нехватки кадров и закрыть все вакансии, некоторые владельцы ресторанов пошли на то, чтобы существенно увеличить зарплаты сотрудникам.

Среди причин такого дефицита поваров и барменов называют высокий курс доллара, что важно для трудовых мигрантов, которые до 40% зарплаты отправляют на родину. Повлияло на это и начало спецоперации. Кто-то испугался и сбежал, кого-то мобилизовали, кто-то, особенно уроженцы новых регионов России, ушел добровольцем. Повлияло на ситуацию с кадрами и осеннее открытие новых ресторанов, которые готовы платить абсолютно любые деньги, чтобы набрать сотрудников и открыться.


Такая ситуация непременно скажется и уже сказывается на клиентах, считают рестораторы. Значительно увеличится время ожидания горячих блюд. Согласны с ними и независимые эксперты, которые считают, что кадровый дефицит в отрасли негативно повлияет на качество обслуживания, время ожидания и в целом на репутацию предприятий общественного питания.

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Киеву надо полгода продавать уголь, чтобы заработать на один день конфликта
РИАН: Киеву надо полгода продавать уголь, чтобы заработать на один день конфликта
05 сентября 2023, 05:11

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Чтобы заработать на один день вооруженного конфликта, Украине нужно пол года поставлять уголь на мировые рынки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные украинской таможни.
Уточняется, что за прошедшие месяцы 2023 года Украина на 14% сократила экспорт угля (до $125,5 млн против $146,5 млн). В среднем Киев экспортирует уголь примерно на $18 млн ежемесячно.

Так, чтобы заработать $100 млн Украина должна поставлять уголь на международные рынки 5 месяцев и 17 дней. Именно такая сумма требуется для финансирования одного дня вооруженного конфликта.

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Путин: Российский ТЭК успешно справляется с давлением бесконечных санкций

Московская область вышла на первое место в России по экспорту напитков

Экспорт подмосковных компаний в Казахстан с региональной поддержкой достиг 4,5 млрд рублей

#украина
#киев
#конфликт
#экспорт
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Путин: российский ТЭК успешно справляется с давлением бесконечных санкций
04 сентября 2023, 21:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что российский топливно-энергетический комплекс чувствует себя уверенно, несмотря на враждебные действия ряда государств. Об этом Путин сообщил на совещании по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ».
По словам Путина, российский ТЭК  успешно решает стоящие перед ним задачи. 

Напомним, ранее в рамках переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что проявляется тенденция к использованию национальных валют в расчетах между Турцией и Россией. Отмечается, что активность использования доллара и евро между странами снижается.

В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.

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#сотрудничество
#аэс
#путин
#топливо
#россия
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Путин поручил до 1 июля утвердить нацпроект по формированию экономики данных
04 сентября 2023, 19:56

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что проект должен предусматривать сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, а также передачу данных и развитие систем связи нового поколения.

Сообщается, что в проекте также важно предусмотреть совершенствование российских стандартов и протоколов работы с данными. Ответственным за доклад по проекту назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Путин поручил правительству рассмотреть применение мер по стимулированию использования высоколокализованных машин для аренды.

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#проект
#михаил мишустин
#министр
#меры
#развитие
#путин
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Путин поручил Правительству подготовить меры по стимулированию аренды машин
04 сентября 2023, 19:42

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть применение мер по стимулированию использования высоколокализованных машин для аренды. Об этом говорится на сайте Кремля.
Сообщается, что Путин также дал поручение при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в российское законодательство.

Напомним, эксперты автомобильного маркетплейса FRESH сообщают, что автомобилисты стали отказываться от использования личной машины в городе, отдавая предпочтения ей только на время загородных и длительных поездок. В городе выбор автомобилистов падает на каршеринг.

42% россиян, которые приняли участие в опросе, стали предпочитать брать машину в аренду.

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#машины
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#автомобилисты
#путин
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Московская область вышла на первое место в России по экспорту напитков
04 сентября 2023, 18:12

Фото: Istockphoto / monticelllo

Подмосковные производители за семь месяцев 2023 года экспортировали около 152 тыс тонн напитков. Это позволило региону стать лидером в России по объёмам экспорта этого вида продукции, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Московская область экспортировала напитков на114,1 млн долларов. Больше всего подмосковных напитков поставлялось в Казахстан, Белоруссию и Таджикистан. При этом с начала года на 255% увеличился экспорт в Узбекистан, на 191% возросли поставки в Молдавию, на 160% – в Индию», – уточнили в ведомстве. 
 Там добавили, что регион поставляет за границу как алкогольные, так и безалкогольные напитки – минеральные воды, безалкогольное пиво, фруктовые соки. 
 
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#подмосковье
#московская область
#напитки
#экспорт
#минсельхозпрод мо
#экономика
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Лукашенко напомнил, что белорусы рискуют лишиться «шашлычка под коньячок»
04 сентября 2023, 17:24

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал модернизировать работу свиноводческих комплексов в стране для того, чтобы снять угрозу дефицита свинины. Об этом Лукашенко сообщил во время совещания, видео с которого опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
Лукашенко заявил о необходимости «снести и глубоко зарыть» комплексы, неподходящие для выращивания свиней. Глава государства подчеркнул, что в противном случае даже килограмм свинины найти в стране будет трудно, и приготовить на природе «шашлычок под коньячок» не удастся.

По словам Лукашенко, порядка 70% свиноводческих комплексов в Белоруссии были построены более двадцати лет назад.

Напомним, подмосковные компании с 2020 года экспортировали в Казахстан при поддержке региона продукцию на 4,5 млрд рублей. Такие данные привели в подмосковном Мининвесте.

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#россия
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#компании
#лукашенко
#белоруссия
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Путин: тенденция к использованию национальных валют между Россией и Турцией есть
04 сентября 2023, 16:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что проявляется тенденция к использованию национальных валют в расчетах между Турцией и Россией.
Отмечается, что активность использования доллара и евро между странами снижается.

Напомним, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.

Путин также заявил, что в сфере энергетики для России и Турции достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон. 

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#сотрудничество
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#турция
#путин
#песков
#рф
#переговоры
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Экспорт подмосковных компаний в Казахстан с региональной поддержкой достиг 4,5 млрд рублей
04 сентября 2023, 15:57

Фото: Istockphoto / Tryaging

Подмосковные компании с 2020 года экспортировали в Казахстан при поддержке региона продукцию на 4,5 млрд рублей. Такие данные привели в подмосковном Мининвесте. Экспортёрам помог Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
«С 2020 года при участии специалистов подмосковного Фонда ВЭД 93 компании заключили 235 экспортных контрактов. В Казахстан подмосковные производители поставляют товары для промышленных предприятий, продукцию химической отрасли, продукты и многое другое», – пояснили в ведомстве.  
Казахстан – одно из ключевых экспортных направлений компаний, использующих поддержку фонда в освоении иностранных рынков. В числе популярных направлений поддержанного экспорта также Белоруссия, Узбекистан, Турция и другие страны.  

В числе самых востребованных у компаний-экспортёров мер поддержки фонда – участие в международных выставках. Так, неоднократно участником таких мероприятий становилась компания «Европродукт». В 2021-2022 годах она представила свою продукцию в ОАЭ, Турции, Азербайджане, на международной выставке производителей продуктов питания FoodExpo в Казахстане. 

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#экономика
#экспорт
#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
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Правительство ФРГ продало купленные у оператора «Северного потока — 2» трубы
04 сентября 2023, 14:55

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Представитель министерства экономики Германии сообщила, что правительство продало предназначавшиеся ранее для «Северного потока — 2» трубы компании, которая причастна к строительству газопровода между терминалом сжиженного природного газа возле острова Рюген с Лубмином на побережье Балтийского моря.
Отмечается, что представитель министерства не упомянула название компании. 

Напомним, ранее сообщалось, что после подрыва «Северных потоков» диверсанты могли использовать подводный аппарат, чтобы скрыться с места происшествия. Источники, знакомые с ходом расследования причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» подтверждают, что след диверсии ведет на Украину. 

В ходе сбора информации о подрыве потоков, обозреватели обратились к источникам, которые были знакомы с деталями расследования преступления. По словам собеседников изданий, вины России в подрыве газопроводов нет, а все следы указывают на то, что диверсию совершила Украина.

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#северный поток
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