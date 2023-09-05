РБК: Столичные рестораторы жалуются на кадровый дефицит

Фото: istockphoto/Kiwis
Дефицит квалифицированных кадров и отток из России мигрантов, вызванный ослаблением курса рубля, привели к нехватке персонала на столичном ресторанном рынке. Об этом сообщили сразу несколько участников отрасли.
Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов в беседе с «РБК» заявил, что сейчас нехватка сотрудников по Москве составляет 20-30%. Он отметил, что ранее такого кадрового вакуума в ресторанном бизнесе никогда не наблюдалось. Чтобы решить острую проблему нехватки кадров и закрыть все вакансии, некоторые владельцы ресторанов пошли на то, чтобы существенно увеличить зарплаты сотрудникам.
Среди причин такого дефицита поваров и барменов называют высокий курс доллара, что важно для трудовых мигрантов, которые до 40% зарплаты отправляют на родину. Повлияло на это и начало спецоперации. Кто-то испугался и сбежал, кого-то мобилизовали, кто-то, особенно уроженцы новых регионов России, ушел добровольцем. Повлияло на ситуацию с кадрами и осеннее открытие новых ресторанов, которые готовы платить абсолютно любые деньги, чтобы набрать сотрудников и открыться.
Такая ситуация непременно скажется и уже сказывается на клиентах, считают рестораторы. Значительно увеличится время ожидания горячих блюд. Согласны с ними и независимые эксперты, которые считают, что кадровый дефицит в отрасли негативно повлияет на качество обслуживания, время ожидания и в целом на репутацию предприятий общественного питания.
Читайте также:
В «Опоре России» назвали причину, по которой McDonald`s не пустят обратно в Россию
Владелец «Вкусно - и точка» Говор сообщил о желании McDonald’s вернуться в РФ
Сеть пиццерий, которую будут развивать Тимати и Пинский, назовут Doмиno Pizza
Среди причин такого дефицита поваров и барменов называют высокий курс доллара, что важно для трудовых мигрантов, которые до 40% зарплаты отправляют на родину. Повлияло на это и начало спецоперации. Кто-то испугался и сбежал, кого-то мобилизовали, кто-то, особенно уроженцы новых регионов России, ушел добровольцем. Повлияло на ситуацию с кадрами и осеннее открытие новых ресторанов, которые готовы платить абсолютно любые деньги, чтобы набрать сотрудников и открыться.
Читайте также:
В «Опоре России» назвали причину, по которой McDonald`s не пустят обратно в Россию
Владелец «Вкусно - и точка» Говор сообщил о желании McDonald’s вернуться в РФ
Сеть пиццерий, которую будут развивать Тимати и Пинский, назовут Doмиno Pizza
Александр Бойцов