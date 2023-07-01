РБК: В России снизили максимально допустимую ставку по кредитам и займам

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С 1 июля в России снизили максимальную ставку по микрозаймам с 1% до 0,8% в день
С 1 июля 2023 года в России начинает действовать новый порог предельной ставки по кредитам и займам — 0,8% в день вместо 1%, сообщает РБК. Таким образом,максимально допустимый процент по ссудам снизится с 365 до 292% годовых.
Закон об ограничении максимальной ставки был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Даная мера вводилась для сдерживания микрофинансовых организаций (МФО), которые сейчас, по оценкам Центробанка, выдают займы по ставкам в диапазоне 327–349% годовых.
Кроме того, законом снижен предельный размер задолженности по процентам. Теперь МФО не имеют права начислять штрафы, пени и другие дополнительные платежи после того, как задолженность достигла 130 процентов от суммы кредита.
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Закон об ограничении максимальной ставки был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Даная мера вводилась для сдерживания микрофинансовых организаций (МФО), которые сейчас, по оценкам Центробанка, выдают займы по ставкам в диапазоне 327–349% годовых.
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Артем Путинцев