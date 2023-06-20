РБК: Выручка российских компаний впервые в истории превысила квадриллион рублей

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Прибыль при этом де-факто снизилась, что объясняется выросшими на фоне санкций издержками бизнеса
Совокупная выручка российских компаний за 2022 год увеличилась вдвое к 2021 году и впервые в истории превысила квадриллион рублей — число с пятнадцатью нулями. Об этом 20 июня пишет РБК со ссылкой на публичные данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
По данным фискального ведомства, отечественные компании за 2022 год задекларировали выручку на сумму 1268 трлн рублей, или почти 1,3 квадриллиона. Эта цифра практически вдвое больше выручки 2021 года (655 трлн рублей).
А вот прибыль выросла незначительно — всего на 1,7 триллиона рублей, что с учетом инфляции минувшего года означает, что де-факто она даже снизилась. Эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что причиной этого стали резко выросшие санкционные издержки бизнеса.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, призвал бизнес ориентироваться на вложение денег в Россию. Президент пояснил, что эта необходимость будет характеризоваться активной денежной работой и большей надежностью.
По данным фискального ведомства, отечественные компании за 2022 год задекларировали выручку на сумму 1268 трлн рублей, или почти 1,3 квадриллиона. Эта цифра практически вдвое больше выручки 2021 года (655 трлн рублей).
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, призвал бизнес ориентироваться на вложение денег в Россию. Президент пояснил, что эта необходимость будет характеризоваться активной денежной работой и большей надежностью.
Артем Путинцев