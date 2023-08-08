Региональные торговые сети будут ограничивать повышение цен на базовые продукты

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Региональные торговые сети будут ограничивать наценки на базовые продукты, подобно крупным ритейлерам. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.
Так, нововведение не даст торговым сетям в регионах устанавливать высокие цены на сезонные овощи, хлеб, сахар и молочную продукцию.
Системой добровольного ограничения уже воспользовались такие крупные сети как «X5» (в холдинг входит «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Чижик»), «Магнит» и др.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что такая мера уже несколько лет позволяет сохранить соотношение цены и качества на российском рынке.
Кроме того уточняется, что оборот розничной торговли в июне текущего года увеличился на 10%, по сравнению с прошлогодними показателями того же периода, и составил 3,83 трлн рублей.
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Системой добровольного ограничения уже воспользовались такие крупные сети как «X5» (в холдинг входит «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Чижик»), «Магнит» и др.
Кроме того уточняется, что оборот розничной торговли в июне текущего года увеличился на 10%, по сравнению с прошлогодними показателями того же периода, и составил 3,83 трлн рублей.
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Анастасия Чинкова