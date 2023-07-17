Регулируемые цены на газ в России повысят на 8% с 1 июля 2024 года

Председатель Мособлдумы, депутат Игорь Брынцалов выступил перед представителями бизнес-сообщества в Центре опережающей профессиональной подготовки Московской области в Реутове. Он представил отчёт о своей депутатской деятельности в округе за прошлый год и полгода 2023-го, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Спикер начал доклад с благодарности предпринимателям.