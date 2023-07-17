Регулируемые цены на газ в России повысят на 8% с 1 июля 2024 года

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Регулируемые цены на газ в России повысят в июле 2024 и 2025 годов на 8 процентов. Об этом сообщает ФАС.
Федеральная антимонопольная служба повысит цены на газ в России с 1 июля 2024 года на 8% и на такой же процент с 1 июля 2025 года.
Отмечается, что индексация регулируемых цен на газ будет лишь на один процент выше прогнозируемой инфляции. По данным минэкономразвития, инфляция в 2024 и 2025 году составит семь процентов.
При этом в 2023 году цены на газ не менялись, однако в 2022 году зафиксировано несколько повышений в июле и декабре. Уточняется, что общий рост тарифов для промышленности с начала 2022 года ко второй половине 2025 года составит около 33%, а для населения — более 30%.
Напомним, в начале этого месяца в ФАС сообщали, что изменение оптовых цен на газ плановое.
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Отмечается, что индексация регулируемых цен на газ будет лишь на один процент выше прогнозируемой инфляции. По данным минэкономразвития, инфляция в 2024 и 2025 году составит семь процентов.
Напомним, в начале этого месяца в ФАС сообщали, что изменение оптовых цен на газ плановое.
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Екатерина Коршунова