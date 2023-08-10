«Ренессанс кредит» введет комиссию за внесение наличных долларов и евро в кассах

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Банк «Ренессанс кредит» с 16 августа вводит комиссию в размере 10% за внесение в кассах наличной валюты свыше 10 тысяч долларов и евро в день.
Отмечается, что на текущий момент комиссия за внесение валюты в наличной форме отсутствует.
Ранее такой же вид комиссии в своих банкоматах до максимум 10% увеличил «Тинькофф банк».
Напомним, ранее Центр экосистемной безопасности (ЦЭБ) «Тинькофф» выявил финансовую пирамиду In Touch Media, в которой участвовало минимум пятнадцать тысяч человек. Сообщается, что финансовая пирамида прикрывалась сотрудничеством с банком, пользователям поступало предложение оформлять кредитные карты «для заработка».
После обнаружения мошеннических писем сотрудники ЦЭБ начали комплексную проверку. Отмечается, что банк «Тинькофф» организовал дополнительную защиту своих клиентов.
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Ранее такой же вид комиссии в своих банкоматах до максимум 10% увеличил «Тинькофф банк».
После обнаружения мошеннических писем сотрудники ЦЭБ начали комплексную проверку. Отмечается, что банк «Тинькофф» организовал дополнительную защиту своих клиентов.
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Екатерина Коршунова