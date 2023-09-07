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Решетников: ЦФО стал эффективной моделью по привлечению инвестиций

07 сентября 2023, 21:35
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что со второго квартала 2023 года в Центральном федеральном округе наблюдается прирост инвестиций за счет собственных средств компаний. Об этом Решетников сообщил на заседании Инвестиционного совета под председательством полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.
Сообщается, что основной вклад в развитие округа вносят такие отрасли, как машиностроение, IT и телекоммуникации, а также транспортно-логистический комплекс. Динамика развития ЦФО связана с его конкурентными преимуществами, применяемыми федеральными мерами поддержки и грамотным распоряжением этих преимуществ.

«Наш совет создавался для того, чтобы можно было сформировать сводную позицию важных для всех регионов вопросов и обсуждать их на федеральном уровне. В перечень поручений Президиума Госсовета, который прошёл не так давно по вопросам промышленности в Туле, вошло большинство подготовленных нашим советом инициатив. И, конечно же, добиться этого удалось благодаря объединенным усилиям всех наших регионов. Необходимо наращивать инвестиции в наше производство», — отметил полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.


Министр экономического развития страны Максим Решетников сообщил, что регионам удалось привлечь почти полтриллиона рублей инвестиций, также было создано более тридцати тысяч рабочих мест.

«В ЦФО сконцентрированы крупные заводы. Реализуются проекты по импортозамещению, насыщению рынка необходимыми товарами и услугами. Из 470 резидентов около 50 пришли в этом году. Это широкий охват производств: от посуды и сухих кормов для домашних животных до медицинского оборудования, микроэлектроники, спутниковых систем и запчастей для самолетов», — пояснил министр.

Уточняется, что территории опережающего развития — это один из основных инструментов. На Центральный федеральный округ приходится треть всех новых инвестиционных проектов в рамках механизма реструктуризации бюджетных кредитов. Также планируется привлечь порядка двух триллионов рублей инвестиций, а также увеличить количество рабочих мест до 66 тысяч.

По словам Решетникова, туризм — это одна из ключевых точек инвестиционной активности. Отмечается, что регионы Центрального федерального округа получили порядка пяти миллиардов рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Эти средства отведены на создание и развитие пляжей и туристических маршрутов, покупку оборудования и создание мероприятий туристической направленности.

Решетников добавил, что на данный момент в ЦФО создан первый и единственный окружной инвестиционный совет под руководством Игоря Щеголева.

Губернатор Воронежской области Александру Гусев отметил, что в регионе более 270 предприятий обладают хорошими показателями и вышли на уровень «продвинутых». По его словам, в экономике наблюдается рост общего правового сознания и ответственности со стороны руководителей и собственников предприятий.

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Центробанк снял ограничение на продажу банками наличной валюты населению

Глава «Молдовагаза» Чебан удивлён итогами аудита по долгам перед «Газпромом»

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В Подольске стартовало производство бытовой химии
07 сентября 2023, 20:54

Фото: Мининвест МО

В Подольске запущено производство бытовой химии. Проект компании ООО «НТТ» предполагает инвестиции на 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
На предприятии заработала одна производственная линия, а до конца года будет запущена вторая. Там выпускают стиральный порошок, запасные гигиенические блоки для унитазов, сухие капсулы для стирки и таблетки для посудомоечных машин в экоформате. 
 
Планируется, что на полную мощность предприятие выйдет к 2025 году, когда там будут работать пять линий полного цикла. Тогда на предприятии появятся около 40 рабочих мест. Расширив ассортимент, оно будет ежегодно изготавливать более 4 тысяч тонн продукции.
 
На новой площадке компания продолжит выпускать бытовую химию под торговой маркой GoodHelper. Она известна не только в России, но и в Белоруссии, Узбекистане и Казахстане.
 
Сейчас компания продолжает переговоры с российскими поставщиками сырья, чтобы добиться высокой степени локализации продукции. 
 
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#производство
#подольск
#подмосковье
#московская область
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Центробанк снял ограничение на продажу банками наличной валюты населению
07 сентября 2023, 20:48

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Российские банки теперь могут продавать наличные доллары и евро, которые поступили в их кассы до 9 апреля прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка о продлении до 9 марта следующего года ограничений на снятие наличной иностранной валюты в связи с санкциями.
Отмечается, что из сообщения регулятора пропали данные о том, что кредитным организациям разрешено продавать населению только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля прошлого года. В прошлом сообщении от 6 марта 2023 года эта информация содержалась.

Напомним, ранее депутат Госдумы Николай Арефьев предложил ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы до 30%. По его мнению, это поможет пополнить бюджет страны на 2,5 триллиона рублей. 

Однако депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам, доктор экономических наук Оксана Дмитриева призвала сначала решить проблемы с налогообложением в нефтяной и газовой отрасли, а также урегулировать вопрос со взносами в социальный фонд с высоких зарплат. 

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Глава «Молдовагаза» Чебан удивлён итогами аудита по долгам перед «Газпромом»
07 сентября 2023, 19:11

Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан выразил удивление из-за итогов аудита долга компании перед «Газпромом», которое провело правительство Молдавии. Об этом Чебан написал в своем телеграм-канале.
По словам Чебана, только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО «Термоэлектрика» и АО «ТЭЦ-Норд» перед АО «Молдовагаз» за поставки природного газа составляет 46 миллионов долларов. Он отметил, что эта информация подтверждается необходимыми для этого документами.

Напомним, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» проиграет в суде дело о погашении исторического долга, где бы оно ни рассматривалось. По словам Парликова, одна из причин, по которой Молдавия согласилась выплатить определенную сумму и закрыть этот вопрос мирным путем, заключается в том, что Кишинев намерен рассмотреть эти дела в Арбитражном суде Москвы.

Ранее в «Газпроме» выразили категорическое несогласие с решением Кишенева выплатить компании 8,6 из 709 миллионов долларов долга.

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#информация
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#молдавия
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Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
07 сентября 2023, 17:57

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России продлил до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты.
Сообщается, что для лиц, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта прошлого года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств, но не более десяти тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, при условии, что ранее такая возможность не была использована.

Остальные денежные средства по-прежнему можно получить в рублях. По информации ЦБ, средства, которые размещены после 9 сентября прошлого года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.

Напомним, депутат Госдумы Николай Арефьев предложил ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы до 30%. По его мнению, это поможет пополнить бюджет страны на 2,5 трлн рублей.

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#евро
#ограничение
#правила
#центробанк
#счёт
#цб
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Аналитик Баженов спрогнозировал поведение цен на топливо осенью-зимой
Аналитик Баженов назвал два варианта развития событий
07 сентября 2023, 17:26

Фото: istockphoto.com/bizoo_n

Руководитель аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что осенью-замой цены на топливо либо никак не изменятся, либо вырастут.
«Есть два варианта развития событий: либо, относительно сегодняшней ситуации, цены могут не измениться, либо к концу года стоимость бензина вырастет на 7-9%», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Баженов.

До этого Минэнерго РФ обсуждает возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо. Так, в августе нефтяные компании не смогли увеличить переработку, а в сентябре, из-за проведения плановых ремонтов, объёмы переработки сократятся. Это будет оказывать давление на рынок, несмотря на окончание основного сезона отпусков.

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#россия
#топливо
#рынок
#цены
#экономика
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Глава Каширы Михаил Шувалов познакомился с производством на заводе «Кристалл»
07 сентября 2023, 14:18

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Глава Каширы Михаил Шувалов познакомился с производством на АО «Московский завод «Кристалл». Вместе с руководителем филиала «Корыстово» Василием Гончаровым он проверил работу технологической линии предприятия и производственных цехов.
«Предприятие известно далеко за пределами Московской области, и в этом особая заслуга неизменного качества и совершенствования выпускаемой продукции. Уделяя повышенное внимание качеству, на заводе действует собственная лаборатория, применяются технологии цифровизации многих процессов. А строгое соблюдение стандартов распространяется на все виды изделий – от упаковки до конечного продукта», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.
Он отметил, что несмотря на внешнее экономическое давление, завод ведёт свою стратегическую линию развития. По его оценке, сегодня этот отечественный бренд занимает лидирующие позиции в ликёро-водочной промышленности.
 
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#михаил шувалов
#кашира
#завод
#экономика
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье построят завод по производству импортозамещающего газобетона
07 сентября 2023, 14:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Ступино к 2026 году построят завод по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«На заводе компании КСМК-М4 будут выпускаться газобетон, который сегодня является одним из основных стеновых материалов на российском рынке. Инвестиции в проект превысят 4 млрд рублей. Запуск планируется на 2026 год. После вывода предприятия на полную мощность оно будет выпускать 400 тыс кубометров продукции в год», – сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Она добавила, что реализация проекта обеспечит рабочими местами более 100 человек. Для производства блоков планируется использовать экологически чистое сырьё, которое будет проходить строгий контроль качества в собственной лаборатории. 
 
Земля для строительства предприятия была выделена властями Подмосковья по импортозамещающей областной программе «Земля за 1 рубль». Подобрать место для размещения бизнеса по этой программе можно на интерактивной карте на инвестиционном портале Московской области. 

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#строительство
#московская область
#подмосковье
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В Госдуме назвали два условия для введения прогрессивного налога в России
07 сентября 2023, 12:33

Фото: IStock/alexialex

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы до 30%. По его мнению, это поможет пополнить бюджет страны на 2,5 трлн рублей.
Однако депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам, доктор экономических наук Оксана Дмитриева призвала сначала решить проблемы с налогообложением в нефтяной и газовой отрасли, а также урегулировать вопрос со взносами в социальный фонд с высоких зарплат. Об этом она рассказала в беседе с «Радио 1».
«Налогообложение нефтяной отрасли существенно выше налогообложения газовой отрасли. и тут нужно, чтобы основной доход взымался через экспортную пошлину, то есть сверхприбыль, а не через налог на добычу полезных ископаемых. Здесь нужно отменить налоговый манёвр, это тоже может дать существенную прибавку к бюджету», — заметила депутат.
Дмитриева подчеркнула, что уже после решения этого вопроса можно перейти к следующему: уравнять отчисления в социальный фонд при низких и высоких зарплатах.
«У нас сейчас зона отсечения по уплате страховых взносов в социальный фонд около двух миллионов рублей в год. С этой суммы взносы платятся в размере 30 процентов, а сверх этой суммы взносы платятся в размере 15 процентов. Соответственно, богатые платят в процентном соотношении меньше, чем бедные и средние слои. Также часть высоких доходов у нас вообще не облагается взносами в социальный фонд. Это дивиденды, это вознаграждения членов совета директоров, — то есть всё, что идёт из прибыли, а это огромные деньги. Они подходным налогом облагаются, а вот взносами в социальный фонд нет, поэтому многие платят себе не зарплату, а уходят от налогообложения через дивиденды», — заключила Дмитриева.
Только после этого можно говорить о введении прогрессивной налоговой шкалы, заметила депутат.

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#деньги
#депутат
#налог
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Глава Минэнерго Молдавии заявил, что «Газпром» проиграет дело о долгах в суде
07 сентября 2023, 12:29

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» проиграет в суде дело о погашении исторического долга, где бы оно ни рассматривалось. Об этом Парликов сообщил в эфире телеканала Jurnal TV.
По словам Парликова, одна из причин, по которой Молдавия согласилась выплатить определенную сумму и закрыть этот вопрос мирным путем, заключается в том, что Кишинев намерен рассмотреть эти дела в Арбитражном суде Москвы.

Напомним, в 2021 году Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании в следующем году. Отмечается, что «Газпром» предупреждал о том, что оставляет за собой право о полном прекращении поставок газа в Кишинев из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения.

Ранее в «Газпроме» выразили категорическое несогласие с решением Кишенева выплатить компании 8,6 из 709 миллионов долларов долга.

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