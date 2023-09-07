Решетников: ЦФО стал эффективной моделью по привлечению инвестиций

Фото: сайт Кремля
Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что со второго квартала 2023 года в Центральном федеральном округе наблюдается прирост инвестиций за счет собственных средств компаний. Об этом Решетников сообщил на заседании Инвестиционного совета под председательством полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.
Сообщается, что основной вклад в развитие округа вносят такие отрасли, как машиностроение, IT и телекоммуникации, а также транспортно-логистический комплекс. Динамика развития ЦФО связана с его конкурентными преимуществами, применяемыми федеральными мерами поддержки и грамотным распоряжением этих преимуществ.
Министр экономического развития страны Максим Решетников сообщил, что регионам удалось привлечь почти полтриллиона рублей инвестиций, также было создано более тридцати тысяч рабочих мест.
Уточняется, что территории опережающего развития — это один из основных инструментов. На Центральный федеральный округ приходится треть всех новых инвестиционных проектов в рамках механизма реструктуризации бюджетных кредитов. Также планируется привлечь порядка двух триллионов рублей инвестиций, а также увеличить количество рабочих мест до 66 тысяч.
По словам Решетникова, туризм — это одна из ключевых точек инвестиционной активности. Отмечается, что регионы Центрального федерального округа получили порядка пяти миллиардов рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Эти средства отведены на создание и развитие пляжей и туристических маршрутов, покупку оборудования и создание мероприятий туристической направленности.
Решетников добавил, что на данный момент в ЦФО создан первый и единственный окружной инвестиционный совет под руководством Игоря Щеголева.
Губернатор Воронежской области Александру Гусев отметил, что в регионе более 270 предприятий обладают хорошими показателями и вышли на уровень «продвинутых». По его словам, в экономике наблюдается рост общего правового сознания и ответственности со стороны руководителей и собственников предприятий.
Читайте также:
Глава Минэкономразвития Решетников: ВВП России за год вырастет более чем на 2%
Центробанк снял ограничение на продажу банками наличной валюты населению
Глава «Молдовагаза» Чебан удивлён итогами аудита по долгам перед «Газпромом»
«Наш совет создавался для того, чтобы можно было сформировать сводную позицию важных для всех регионов вопросов и обсуждать их на федеральном уровне. В перечень поручений Президиума Госсовета, который прошёл не так давно по вопросам промышленности в Туле, вошло большинство подготовленных нашим советом инициатив. И, конечно же, добиться этого удалось благодаря объединенным усилиям всех наших регионов. Необходимо наращивать инвестиции в наше производство», — отметил полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.
«В ЦФО сконцентрированы крупные заводы. Реализуются проекты по импортозамещению, насыщению рынка необходимыми товарами и услугами. Из 470 резидентов около 50 пришли в этом году. Это широкий охват производств: от посуды и сухих кормов для домашних животных до медицинского оборудования, микроэлектроники, спутниковых систем и запчастей для самолетов», — пояснил министр.
Уточняется, что территории опережающего развития — это один из основных инструментов. На Центральный федеральный округ приходится треть всех новых инвестиционных проектов в рамках механизма реструктуризации бюджетных кредитов. Также планируется привлечь порядка двух триллионов рублей инвестиций, а также увеличить количество рабочих мест до 66 тысяч.
По словам Решетникова, туризм — это одна из ключевых точек инвестиционной активности. Отмечается, что регионы Центрального федерального округа получили порядка пяти миллиардов рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Эти средства отведены на создание и развитие пляжей и туристических маршрутов, покупку оборудования и создание мероприятий туристической направленности.
Решетников добавил, что на данный момент в ЦФО создан первый и единственный окружной инвестиционный совет под руководством Игоря Щеголева.
Губернатор Воронежской области Александру Гусев отметил, что в регионе более 270 предприятий обладают хорошими показателями и вышли на уровень «продвинутых». По его словам, в экономике наблюдается рост общего правового сознания и ответственности со стороны руководителей и собственников предприятий.
Читайте также:
Глава Минэкономразвития Решетников: ВВП России за год вырастет более чем на 2%
Центробанк снял ограничение на продажу банками наличной валюты населению
Глава «Молдовагаза» Чебан удивлён итогами аудита по долгам перед «Газпромом»
Екатерина Коршунова