Решетников заявил о хороших цифрах экономического роста в России

Фото: istockphoto.com/Bojan89
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что в России наблюдаются хорошие показатели экономического роста.
«Тенденция роста экономики продлится ещё в 2024, 2025, 2026 годах. На всём среднесрочном периоде темпы роста будут выше 2%, что в условиях ощутимого дефицита на рынке труда и всех ограничений в логистике, технологиях и других сферах в общем выглядит нормально. Хотя, конечно, нужно работать над тем, чтобы увеличивать темпы», — прокомментировал в беседе с RT Решетников.
Читайте также:
Греф назвал курс рубля неоправданно заниженным
Дерипаска заявил о глобальном шансе для экономики России «как в 90-е»
Минэнерго: несмотря на логистику, ситуация с топливом в Крыму нормализовалась
Мелисса Тимофеева