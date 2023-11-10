Решетников заявил о преодолении экономикой РФ самого сложного этапа

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Российская экономика смогла преодолеть самый сложный этап - этап восстановления, однако теперь столкнулась с высокими процентными ставками и сложным доступом к капиталу. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Он выступил в режиме ВКС на пленарной дискуссии «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России» Русского экономического форума, который состоялся в Челябинске.
По его словам, на федеральном уровне созданы инструменты для помощи субъектам РФ в решении поставленных задач.
Однако Решетников подчеркнул, что появились и новые вызовы для российской экономики. По его словам, предстоит развитие данной сферы при высоких процентных ставках и сложному доступу к капиталу. Он отметил важность проведения экономических форумов в регионах, так как, по его мнению, здесь власти и бизнес могут обсудить и решить много вопросов.
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«Сегодня можно говорить, что российская экономика прошла самый сложный этап - этап восстановления. И, конечно, её дальнейший рост зависит от регионов, от работы с инвесторами на местах, от инфраструктурных проектов, от новых технологий и повышения производительности труда на предприятиях, от комфортных условий для малого бизнеса, от вопросов подготовки кадров», - отметил Решетников.
По его словам, на федеральном уровне созданы инструменты для помощи субъектам РФ в решении поставленных задач.
Однако Решетников подчеркнул, что появились и новые вызовы для российской экономики. По его словам, предстоит развитие данной сферы при высоких процентных ставках и сложному доступу к капиталу. Он отметил важность проведения экономических форумов в регионах, так как, по его мнению, здесь власти и бизнес могут обсудить и решить много вопросов.
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Элина Позднякова