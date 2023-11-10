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Решетников заявил о преодолении экономикой РФ самого сложного этапа

Решетников: экономика РФ преодолела самый сложный этап, но ее ждут новые вызовы
10 ноября 2023, 11:44
Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Российская экономика смогла преодолеть самый сложный этап - этап восстановления, однако теперь столкнулась с высокими процентными ставками и сложным доступом к капиталу. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Он выступил в режиме ВКС на пленарной дискуссии «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России» Русского экономического форума, который состоялся в Челябинске.

«Сегодня можно говорить, что российская экономика прошла самый сложный этап - этап восстановления. И, конечно, её дальнейший рост зависит от регионов, от работы с инвесторами на местах, от инфраструктурных проектов, от новых технологий и повышения производительности труда на предприятиях, от комфортных условий для малого бизнеса, от вопросов подготовки кадров», - отметил Решетников.


По его словам, на федеральном уровне созданы инструменты для помощи субъектам РФ в решении поставленных задач.

Однако Решетников подчеркнул, что появились и новые вызовы для российской экономики. По его словам, предстоит развитие данной сферы при высоких процентных ставках и сложному доступу к капиталу. Он отметил важность проведения экономических форумов в регионах, так как, по его мнению, здесь власти и бизнес могут обсудить и решить много вопросов.

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Hewlett Packard приступила к ликвидации российской «дочки»
Ликвидацию HP Inc. планируют завершить к 23 октября 2024 года
10 ноября 2023, 10:38

Фото: iStock/BalkansCat

Производитель из США персональных компьютеров и принтеров Hewlett Packard приступила к ликвидации российской «дочки» HP Inc. Такая информация приводится в выписке компании в Едином госреестре юрлиц.
«Срок ликвидации общества с ограниченной ответственностью 23.10.2024», - говорится в документе.

В прошлом году компания приняла решение полностью прекратить свою деятельность в России из-за конфликта с Украиной. Цена такого решения обошлась компании в $23 млн. Эти данные следуют из финансовой отчетности.

Компания HP Inc. Пришла в Россию в 2015 году и занималась продажей компьютерной, офисной и другой техники под торговой маркой HP. Также она занималась технической поддержкой и гарантийным обслуживание своих товаров. А также оказывала консультационные и маркетинговые услуги.

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#рынок
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Bloomberg сообщил о приходе «новой российской элиты» на место ушедших компаний
10 ноября 2023, 10:25

Фото: iStock/ronstik

В РФ появились «новые бизнес-элиты», которые пришли на место международных компаний после начала специальной операции на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
Сообщается, что российские предприниматели воспользовались вынужденным уходом предприятий Запада с рынка из-за санкций и давления со стороны инвесторов, в результате чего они приобрели активы по сниженной стоимости. По данным аналитического агентства AK&M, в прошлом году и первой половине этого года зарубежные организации продали бизнес в РФ на сумму более 21 миллиарда долларов.

Отмечается, что покупатели иностранных активов не входят в число богатейших граждан России, а также мало известны за пределами государства. 

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#рост
#покупатели
#предприниматели
#ввп
#активы
#рф
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ЦБ: Укрепление рубля связано с ростом продаж валютной выручки
10 ноября 2023, 01:43

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Согласно обзору финансовых рынков, опубликованному Центробанком (ЦБ) РФ, происходящее укрепление рубля связано с ростом продаж экспортёрами валютной выручки. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.
В октябре в России продажи валюты экспортёрами увеличились до $12,5 млрд. ЦБ отмечает, что укреплению рубля способствовал увеличение ключевой ставки до 15%.

Всего в октябре граждане РФ купили валюты на 120,9 млрд. рублей. В сентябре аналогичный показатель равнялся 40,7 млрд. рублей.

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Bloomberg: Страны ЕС опасаются использовать «замороженные» российские активы

Госдума продлила приостановку выплат по вкладам CCCР до 2027 года
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Госдума продлила приостановку выплат по вкладам CCCР до 2027 года
10 ноября 2023, 00:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума РФ на год перенесла решение вопроса о компенсациях по вкладам граждан, размещённых в Сбербанке СССР до 20 июня 1991 года. Об этом пишет ТАСС.
Соответствующий законопроект был принят 9 ноября сразу во втором и третьем чтениях нижней палатой парламента. Уточняется, что также речь идёт о вкладах в организации государственного страхования, открытых до 1 января 1992 года. 

Согласно документу, начало действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» переносится с 1 января 2026 года на 1 января 2027 года.

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#законопроект
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#госдума
#вклады
#выплаты
#ссср
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Bloomberg: Страны ЕС опасаются использовать «замороженные» российские активы
10 ноября 2023, 00:30

Фото: iStock/sinonimas

Часть стран Евросоюза (ЕС) полагают, что в вопросе ускорения согласования плана по использованию доходов от замороженных российских активов Центробанка (ЦБ) РФ необходимо соблюдать осторожность. Об этом пишет Bloomberg.
«Страны Евросоюза, включая Бельгию, Италию, Германию и Францию, проявляют осторожность в отношении ускорения усилий по использованию прибыли от попавших под санкции активов ЦБ РФ для поддержки Украины», — говорится в публикации.

По информации агентства, члены ЕС просят гарантировать, что использование прибыли от замороженных российских активов является юридически обоснованной и не поставит под угрозу финансовую стабильность стран.

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#ес
#россия
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Россияне в октябре втрое нарастили покупку иностранной валюты
Центробанк: Россияне в октябре втрое нарастили покупку иностранной валюты
10 ноября 2023, 00:08

Фото: iStock/by sonmez

Согласно данным обзора рисков финансовых рынков Центробанка РФ, в октябре 2023 года россияне нарастили покупку иностранной валюты до 120,9 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регулятора.
«Население РФ в октябре почти в три раза нарастило объём нетто-покупок иностранной валюты на бирже и через крупнейшие банки. В целом за месяц граждане приобрели валюты на сумму 120,9 млрд руб.», — говорится в публикации.

В ЦБ отмечают, что основной объём пришёлся на евро и американские доллары. Во второй половине октября темпы роста покупок ускорились на фоне укрепления рубля.

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#сша
#евро
#банки
#население
#рф
#цб
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Импортозамещением стройматериалов в Подмосковье занимаются 29 предприятий
09 ноября 2023, 20:59

Фото: Istockphoto / CreativeNature_nl

В проекты по импортозамещению стройматериалов в Подмосковье инвестируют более 17,5 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В регионе многие компании успешно замещают импортные товары. Одно из ключевых направлений – производство строительных смесей и материалов. Сегодня реализуется 29 таких проектов с объёмом инвестиций около 17,6 млрд рублей. На предприятиях создадут свыше 2,7 тыс рабочих мест», – уточнила Зиновьева.
Так, компания «КСМК-М4» создаст в городском округе Ступино на участке по импортозамещающей областной программе «Земля за 1 рубль» производство изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения.
 
А в индустриальном парке «М-8» в Сергиево-Посадском городском округе «Завод модульных конструкций» построит предприятие по выпуску продукции из дерева и тарной продукции.
 
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#экономика
#импортозамещение
#производство
#стройматериалы
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные предприниматели обсудят на бизнес-форуме трансформацию экономики
09 ноября 2023, 18:54

Фото: Мининвест МО

В девяти подмосковных городах с 10 ноября по 15 декабря будет проходить межотраслевой межмуниципальный бизнес-форум «Путеводитель по бизнесу Московской области». Главная тема – «Экономика Московской области: трансформация и реализация новых возможностей с МПС». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Участниками форума станут руководители производственных компаний, представители госструктур, деловых и некоммерческих организаций. Для них организуют более 10 специализированных секций по самым разным направлениям бизнеса – от недвижимости, строительства и финансов, до ВЭД, маркетинга, креативных индустрий и туризма. Они также смогут обменяться лучшими практиками, получить рекомендации и подвести итоги трансформации бизнеса. 
 
Участие в форуме бесплатное. Зарегистрироваться необходимо на сайте.

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#мининвест мо
#экономика
#бизнес
#форум
#московская область
#подмосковье
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Ozon инициировал процесс дерегистрации своих бумаг в США
09 ноября 2023, 18:37

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Решение о делистинге американских депозитарных акций (ADS) онлайн-ретейлера Ozon начало действовать. Компания в начале процесса дерегистрации бумаг в США.
«Ozon подал форму 15F в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для прекращения регистрации своих американских депозитарных акций (ADS) в США. С этого дня все обязательства Ozon по предоставлению отчетности по американским стандартам остановлены. Компания ожидает, что решение о прекращении регистрации начнёт действовать не позднее 7 февраля 2024 года», - уведомила компания.
30 сентября онлайн-ретейлер подал в SEC специальную форму. Она запустила процедуру добровольного исключения бумаг Ozon из списка Nasdaq Global Select Market. Сегодня решение о делистинге вступило в силу.

В марте руководство Nasdaq уведомило Ozon о готовящемся делистинге её ADS. В октябре онлайн-ретейлер приступил к добровольному делистингу с американской биржи Nasdaq.

«Мы приняли решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи и прекращении регистрации в США, поскольку у нас нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на Nasdaq будет возобновлена», - сказано в сообщении.
Бумаги Ozon продолжат обращаться на Московской бирже, а также Международной бирже Астаны. 

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#новости
#россия
#сша
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