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Reuters: Сотрудничество украинского завода «Мотор Сич» с Западом провалилось

05 декабря 2023, 16:44
Фото: istockphoto/Evgenij84

Фото: istockphoto/Evgenij84

Украинская аэрокосмическая группа «Мотор Сич» пытается наладить взаимодействие с западными партнерами, но пока безуспешно. Об этом заявил генеральный директор предприятия Алексей Никифоров.

Как сообщает информационное агентство Reuters, компания после того, как потеряла Россию в качестве своего крупнейшего заказчика и заблокировала сотрудничество с Китаем, переживает далеко не лучшие времена. Топ-менеджеры «Мотор Сич» почти год гонялся за представителями американских оборонных подрядчиков, таких как Lockheed Martin и RTX, на крупных авиашоу и правительственных мероприятиях. Но контракты заключить не удалось.

Как считают эксперты, западные инвесторы и партнеры настороженно относятся к украинской корпорации из-за того, что ее репутация подпорчена коррупционными скандалами, а также из-за нестабильности, вызванной продолжающимся украино-российским конфликтом. Руководители оборонных предприятий США также видят препятствие в том, что у «Мотор Сич» есть багаж и плохая репутация с точки зрения управления активами и эффективности запуска и развития проектов.

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Экономист Остапкович: Без опыта инвестирования лучше не вкладываться в золото
05 декабря 2023, 18:04

Фото: istockphoto.com/bodnarchuk

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что россиянам, не обладающим специальными знаниями и опытом в инвестировании, лучше не вкладывать средства в золото.
По его словам, инвестирование в золото является очень сложным и волатильным финансовым инструментом, выигрыш с которым маловероятен.

«Если вы не квалифицированный участник этого рынка, не опытный инвестор и у вас немного этого металла, я бы не рекомендовал пока заниматься подобными инвестициями», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Остапкович.

Вместо такого инструмента, считает специалист, лучше использовать вклады.

Кроме того, стало известно о подорожании шампанского в Москве. Однако зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что в преддверие Нового года стоимость напитка вряд ли повысится.

«Перед Новым годом цены на напиток вряд ли вырастут. В декабре шампанского традиционно продается в разы больше, чем в любой другой месяц. Бизнес зарабатывает на объёмах продаж. Более того, большинство сезонных категорий в преддверие новогодних праздников реализуются по скидкам и акциям», — разъяснил в беседе с «Вечерней Москвой» Леонов.

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#золото
#цены
#вклады
#инвестиции
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Подмосковье заняло первое место в России по использованию «Промышленной ипотеки»
05 декабря 2023, 17:44

Фото: Мининвест МО

Московская область – лидер среди российских регионов по количеству и сумме заключенных договоров в рамках программы «Промышленная ипотека». С начала года заключено 59 подобных договоров, сообщили в Мининвесте региона.
Всего в регионе заключено 59 таких договоров на общую сумму 8,7 млрд рублей. В количественном выражении на Подмосковье приходится 8,7% всех заключённых в стране договоров по промипотеке, а в денежном – около 13%.

Разработка программы поддержки «Промышленная ипотека» была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Через некоторое время правительство приняло решение запустить новый механизм на федеральном уровне.  

В рамках «Промышленной ипотеки» предпринимателям доступен кредит по ставке 3-5% годовых для приобретения готового промышленного помещения под запуск или расширение производства. Максимальная сумма займа – 500 млн рублей. 
 
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#промышленность
#ипотека
#екатерина зиновьева
#экономика
#бизнес
#производство
#подмосковье
#московская область
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Экономист Лобода спрогнозировал доллар на уровне 89-93 рубля в ближайшие недели
05 декабря 2023, 17:31

Фото: istockphoto.com/Sergey Dolgikh

Экономист Андрей Лобода заявил, что в ближайшие две недели доллар будет на уровне 89-93 рубля.
«В декабре перед новогодними праздниками также растёт спрос покупателей на импорт, и, соответственно, растёт спрос импортёров на валюту. Также есть вероятность, что ФРС опять повысит процентные ставки 13 декабря. Всё эти факторы пока работают на ослабление рубля», — пояснил в беседе с RT Лобода.

По его словам, на курс рубля негативно влияет удешевление нефти.

Ранее стало известно, что курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с 13 ноября. Так, к 15:34 мск, доллар увеличился на 1,2% — до 92,01 рубля, а к 15:37 мск американская валюта немного ускорила рост и находилась на уровне 92,02 рубля.

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#доллар
#евро
#рубль
#валюта
#курс
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Курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с 13 ноября
05 декабря 2023, 15:57

Фото: iStock/Lazy_Bear

Курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с 13 ноября. Информация следует из данных валютных торгов.
По информации на 15:34 мск, доллар увеличился на 1,2% — до 92,01 рубля. К 15:37 мск американская валюта немного ускорила рост и находилась на уровне 92,02 рубля, прирост составил 1,22%.

Напомним, сегодня, 5 декабря, курс евро на Московской бирже превысил 99 рублей за единицу впервые с 7 ноября. По состоянию на 07:29 по московскому времени курс евро вырос на 0,56% по сравнению с предыдущей отсечкой и составил 99,05 рубля. К 07:44 МСК евро ускорил свой рост ( 0,73%) и его курс равнялся уже 99,22 рубля.

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#доллар
#евро
#валюта
#курс
#рост
#минфин
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Финансист Бабин: «Давление на рубль продолжает оказывать сезонный фактор»
05 декабря 2023, 15:50

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин объяснил причины падения рубля, одной из которых является сезонный фактов.
Также существенное влияние на курс рубля оказывает и повышенный спрос на иностранную валюту в России в декабре.

«Давление на рубль продолжает оказывать сезонный фактор. В конце года происходят повышенные бюджетные траты, а также всплеск потребительской активности. Все это увеличивает спрос на иностранную валюту. Ее покупки также усиливаются за счет вероятного притока рублей из акций и облигаций, которые продолжают снижение», — отметил в беседе Газета.ру Бабин.

Вместе с тем, поддерживает российскую валюту жёсткая монетарная политика Центробанка РФ.

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#евро
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#курс
#спрос
#курс рубля
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Аналитик Мильчакова: «Евро может колебаться в рамках 96,5-99,5 рубля»
05 декабря 2023, 14:29

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Ведущий аналитик Наталья Мильчакова заявила, что в течение ближайшей недели курс евро может колебаться в диапазоне 96,5-99,5 рубля.
«В течение ближайшей недели евро может колебаться в рамках 96,5-99,5 рубля», — спрогнозировала в беседе с RT Мильчакова.

Она отметила, что на ослабление российской валюты влияет ряд факторов, среди которых обострение геополитической обстановки на Ближнем Востоке, а также ожидание на следующей неделе решений ФРС, ЕЦБ и ЦБ по процентным ставкам.

По словам аналитика, евро растёт по отношению к рублю наряду с другими резервными валютами.

Ранее стало известно, что сегодня, 5 декабря, курс евро на Московской бирже превысил 99 рублей за единицу впервые с 7 ноября.

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#евро
#курс
#рост
#цб
#рубль
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Politico: Введенный Западом потолок цен на российскую нефть провалился
05 декабря 2023, 13:59

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Ровно год назад, 5 декабря, страны G7 и Евросоюза, а также примкнувшая к ним Австралия, установили, что российская нефть на мировом рынке не может продаваться дороже, чем по 60 долларов за баррель. Однако усилия западных государств по ограничению нефтяных доходов России полностью провалились.
Как отмечают эксперты издания Polico, нельзя сказать, что ограничение цен не имело совсем никакого эффекта. За год введение потолка цен стоило Москве 34-х миллиардов экспортных доходов. Однако это значительно меньше того, на что рассчитывали западные страны.

По мнению аналитиков, российская нефть стабильно продается дороже обозначенных 60 долларов за баррель. Причем около 48% российских нефтяных грузов перевозятся на танкерах, которые принадлежат или застрахованы в странах G7 или Евросоюза. Вместо Франции и Италии крупнейшими покупателями российской нефти стали Китай, Индия, Турция, Сингапур и Бангладеш. В результате в августе-сентябре цена на нефть из России составила порядка 74 долларов за баррель.

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#индия
#цена
#нефть
#страны
#евросоюз
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Инвестбанкир Коган раскрыл будущее доллара на ближайшие три месяца
Инвестбанкир Коган допустил, что доллар снова «пробьёт» потолок
05 декабря 2023, 13:48

Фото: IStock/Lazy_Bear

Курс евро на Московской бирже 5 декабря превысил 99 рублей впервые с 7 ноября. Доллар торгуется по 91,71 рубля.
Ранее инвестбанкир, профессор ВШЭ, автор телеграм-канала Bitkogan Евгений Коган прогнозировал, что американская валюта будет находиться в пределах 86-92 рублей. Однако на этот раз в эфире «Радио 1» он назвал динамику роста доллара тревожной.
«Я уже говорил, что до марта доллар должен прыгать в диапазоне 86-92 рублей, пока он в этом диапазоне и прыгает. Но движение доллара в последние дни мне очень не понравилось. Я понимаю, что закончился налоговый период и из-за этого он полетел. Но у меня вопрос: где у нас комиссары Финмониторинга? Если мы не будем уходить из этого диапазона, то есть 92 рубля не пробьём, значит, всё нормально. Но если сейчас пойдёт такое движение и будем пробивать 92 рубля, то “Штирлец насторожится”. Значит что-то не так», — добавил он.
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#доллар
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#валюта
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ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка по поводу навязывания услуг
05 декабря 2023, 13:28

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ПАО «Сбербанк» и страховой компании «Сбербанк страхование жизни». Поводом стало наличие признаков антиконкурентного соглашения.
Ранее в ведомство стали поступать обращения от граждан о навязывании пакета услуг «Домклик плюс», в который входят услуги страховой компании. Согласно правилам использования пакета, предоставлялась скидка на процентную ставку по ипотечному кредиту от ПАО «Сбербанк».

В ФАС пояснили, что подключение пакета услуг производится на добровольной основе и не влияет на решение банка о предоставлении кредита, но от него зависит уровень процентной ставки. Ранее для получения скидки гражданину достаточно было заключить договор страхования с любым страховщиком, аккредитованным банком. Теперь это возможно только при пользовании услугами СК «Сбербанк страхование жизни».

Как считают в ведомстве, получение более выгодного кредита только в случае приобретения услуг у определенного банком страховщика ограничивает права других участников рынка и граждан. В случае подтверждения вины обеим компаниям грозят оборотные штрафы в соответствие с КоАП РФ.

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