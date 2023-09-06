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Reuters: Цены на нефть выросли до самого высокого уровня с ноября 2022 года

06 сентября 2023, 03:08
Фото: iStock/ChakisAtelier

Фото: iStock/ChakisAtelier

Цены на нефть выросли до самого высокого уровня с ноября 2022 года после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили свои добровольные сокращения поставок чёрного золота до конца 2023 года. Об этом пишет агентство Reuters.
Контракты на нефть марки Brent выросли на 1,2%, и остановились на уровне $90,04 за баррель. Эксперты теперь ожидают, что цена договоров увеличатся до $95 за бочку к концу года. А в среднесрочной перспективе ожидается увеличение биржевых цен на нефть Brent до $100 за баррель.

Cреди главных факторов, влияющих на стоимость нефти, специалисты называют недостаточное отраслевое финансирование, увеличение процентных ставок, а также глобальное потепление. Первое может в перспективе привести к снижению объемов глобального предложения нефти, второе сделает хранение сырья менее выгодным. Наконец, третий фактор приведет к наращиванию давления на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и эксплуатационную надежность буровых установок.


Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщил о том, что страна сократит объем экспорта нефти на 500 тысяч баррелей в день в августе, дополнительно к ранее объявленному сокращению объемов добычи. В этот период нефтяные компании получили возможность самостоятельно определить, будут ли они сокращать объем добычи или экспорта, чтобы выполнить установленные ограничения.

Позже Александр Новак заявил, что эти меры будут продолжены и в сентябре, но на этот раз сокращение объемов экспорта составит 300 тысяч баррелей в день.

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#нефть
#цены
#россия
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Центробанк России заявил, что экономика РФ превысила свой потенциальный уровень
06 сентября 2023, 02:17

Фото: iStock/Vladislav_Zolotov

Российская экономика превысила свой потенциальный уровень и в дальнейшем будет расти более медленными темпами, чем прежде. Об этом сообщил департамент исследований и прогнозирования Центрального банка (ЦБ РФ) в новом бюллетене «О чем говорят тренды».
Экономика в июле - августе 2023 года, по данным Центробанка, продолжила расти сравнительно быстрыми темпами. Поддерживаемые государственным спросом отрасли продолжают увеличивать производство потребительских товаров, отмечают в регуляторе. Дальнейшее активное расширение розничного кредитования на фоне улучшения потребительских настроений и роста трудовых доходов дополнительно разогревает внутренний спрос.

«Несмотря на растущие ограничения со стороны факторов производства, рост российской экономики во второй половине лета продолжился. Признаки замедления, которые по опросным данным наблюдались в июне и июле, сменились новым раундом подъема в августе», – говорится в бюллетене.

Тем не менее,  загрузка производственных мощностей в России находится на рекордном уровне, возможно, близком к предельному. Рост ВВП во втором квартале 2023 года уже замедлился до 0,1%, что указывает на более умеренные темпы роста. В ближайшие два-три года максимальные темпы роста валового внутреннего продукта не превысят 2,5%.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что доходы российского бюджета оказались выше, чем прогнозировалось ранее. По его словам, никаких трудностей с наполнением казны государства не возникло. Несмотря на прогнозы противника и ряда недружественных стран, бюджет страны достиг более 12 триллионов 300 миллиардов рублей.

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#цб рф
#экономика
#центробанк
#россия
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Минфин в семь раз увеличит закупки валюты
Минфин в семь раз увеличит закупки валюты до 13,15 млрд руб. в день
06 сентября 2023, 00:43

Фото: iStock/ipopba

С 7 сентября по 5 октября Минфин РФ планирует увеличить объемы покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу до 13,15 млрд. руб. в день. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
На эти цели будет направлено 276,16 млрд. руб., что в семь раз превышает августовский показатель. В прошлом месяце ежедневные покупки составляли 1,8 млрд. руб. Отмечается, что такое решение было принято на фоне ожидаемого роста нефтегазовых доходов бюджета на 279,12 млрд. руб.

При этом ЦБ РФ с целью снижения волатильности не будет «зеркалировать» операции Минфина на рынке до конца 2023 года. Регулятор сможет осуществить отложенные покупки в 2024 и последующих годах.

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#цб рф
#покупки
#операции
#россия
#валюта
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«Ъ»: «Аэрофлот» урегулировал спор о 18 самолётах с ирландским лизингодателем AerCap
06 сентября 2023, 00:01

Фото: iStock/umenie

Авиакомпания «Аэрофлот» урегулировала отношения с ирландским лизингодателем AerCap по вопросу эксплуатации 18 воздушных судов и 5 авиационных двигателей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу российского национального авиаперевозчика.
Перевозчик рассчитался с компанией AerCap, и воздушные суда перешли в собственность российской страховой компании ООО «Страховая компания "НСК"», которая выплатила сумму урегулирования.

«Коммерсантъ» выяснил, что помимо «Аэрофлота» выделение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку  самолётов у западных лизингодателей предварительно согласовали с Минтрансом также «Уральские авиалинии» и iFly.

Ранее стало известно, что правительство России выделило порядка 300 млрд рублей для тог чтобы выкупить самолеты авиакомпаний РФ у иностранных лизингодателей. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев. По его словам, часть этих денег уже использовал «Аэрофлот» и выкупил 10 дальнемагистральных самолетов.

Свыше 70 самолетов российских авиакомпаний остались за границей после введения санкций. Сейчас в РФ используются 1 297 самолетов, из них 1 167 — пассажирские.

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#аэрофлот
#самолёты
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В Ленобласти сделают арт-объекты из ненужной упаковки от подмосковного сыра
05 сентября 2023, 22:16

Фото: Мининвест МО

Около 2 тонн упаковки от плавленого сыра подмосковной компании Viola отправят на изготовление арт-объектов этнотропы «Курголовская» – экологического маршрута, который этой осенью запустят в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Упаковка стала ненужной после проведения компанией ребрендинга. Viola участвует в проекте запуска экотропы. Для изготовления инфраструктурных элементов используется вторичный пластик PP05 – результат переработки упаковки Viola. Из пластика изготовят полимер-песчаный композит, а их него – лавочки, информационные стенды и другие элементы.
 
Протяжённость тропы составит 2,5 км. Она пройдёт по особо охраняемой природной территории. Маршрут объединяет сразу две концепции – этнографическую и экологическую. Посетители узнают об истории и культуре народов, населявших территорию Ленинградской области и Карельского перешейка, познакомятся с местной флорой и фауной.

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#мининвест мо
#экология
#сыр
#подмосковье
#московская область
#экономика
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Для молодых и социальных предпринимателей Подмосковья продлили приём заявок на гранты
05 сентября 2023, 20:53

Фото: Istockphoto / g-stockstudio

В Подмосковье продлили срок приёма заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов молодым и социальным предпринимателям. Подать документы для получения господдержки можно до 3 октября, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
«Любая поддержка в построении бизнеса, особенно на начальном этапе, имеет огромное значение. Такую поддержку молодые предприниматели могут получить в рамках региональной программы. На гранты также могут претендовать предприниматели из социальной сферы. В прошлом году получателями грантов в регионе стали 76 представителей бизнеса до 25 лет. Ещё 239 грантов получили социальные предприниматели», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
В рамках грантовой поддержки молодые предприниматели Подмосковья в возрасте с 14 до 25 лет и социальные предприниматели могут получить до 500 тыс рублей. Эти средства можно направить на оплату аренды, ремонт, оборудование, коммунальные и лизинговые платежи, комплектующие, оформление результатов интеллектуальной деятельности и другое. Сумма гранта может покрыть около 75% таких расходов. 
 
Подать заявку можно до 3 октября через Инвестиционный портал Московской области. Также можно воспользоваться услугами центра «Мой бизнес». Подать заявку на участие в грантовом конкурсе помогут сотрудники центра. 
 
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Подмосковье вышло на первое место в России по экспорту мяса птицы

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#екатерина зиновьева
#экономика
#мининвест мо
#предприниматели
#поддержка
#гранты
#московская область
#подмосковье
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Зампред ЦБ Заботкин: Объёмы рупий в России не превышают объёмы экспорта
05 сентября 2023, 20:07

Фото: iStock/Ekaterina Lutokhina

Объёмы «зависших» рупий незначительны по отношению к объёму экспорта и постепенно снижаются. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».
Ранее экс-глава Минфина РФ Михаил Задорнов заявил, что причиной ослабления рубля стал большой объём индийских рупий, полученных от экспорта нефти. По его словам, Россия в первом полугодии текущего года поставила Индии нефти на сумму примерно в пять раз превышающую годовую стоимость нефти, поставляемой из Индии в Россию. При этом, полученные от Индии суммы Россия не может ни на что потратить, поскольку рупия – неконвертируемая валюта, а в Индии закупать больше нечего. Однако экономист Беляев опроверг эту информацию, заявив, что ослабить рубль могли только внутренние экономические причины.

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#россия
#индия
#валюта
#экспорт
#нефть
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Подмосковье вышло на первое место в России по экспорту мяса птицы
05 сентября 2023, 18:34

Фото: Istockphoto / Ann_Zhuravleva

Московская область занимает первое место среди регионов России по экспорту мяса птицы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«За семь месяцев этого года из Подмосковья экспортировали 56,5 тыс тонн мяса птицы более чем на 140,2 млн долларов. Самый большой объём поставок осуществляется в Китай, Белоруссию и Казахстан. Эти показатели позволили занять первое место по объёмам экспорта этой продукции в стране», – привели в ведомстве слова зампреда правительства Московской области Георгий Филимонов.  
Он добавил, что при этом объёмы поставок продовольствия за рубеж продолжают расти. Так, 2023 году экспорт в Узбекистан увеличился на 122%, в Сербию – на 82%, в Азербайджан – на 56%.

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#георгий филимонов
#минсельхозпрод мо
#мясо
#экспорт
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Зампред ЦБ Заботкин: Значение годовой инфляции дошло до верхней точки прогнозов
05 сентября 2023, 18:06

Фото: iStock/Andrey Semenov

Уровень годовой инфляции в России приблизился к верхней границе прогноза в 5-6,5%. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
Министр финансов России Антон Силуанов в августе спрогнозировал 6%-ную инфляцию к концу текущего года. Власти, в связи с этим, будут предпринимать все необходимые меры для возвращения к показателям в 4%.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявляла, что значения ключевой ставки остаются нестабильными, поэтому они могут как понизиться, так и повыситься. При этом она уточнила, что понижения вряд ли стоит ожидать в ближайшие месяцы, поскольку для этого необходимо снижение роста цен.

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#инфляция
#экономика
#ключевая ставка
#банк россии
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Россия стала крупнейшим поставщиком угля на турецкий рынок
05 сентября 2023, 17:30

Фото: istockphoto/small smiles

За первые восемь месяцев 2023 года экспорт российского угля в Турцию увеличился на 55% и составил 14,6 млн тонн. В настоящее время предприятия из России обеспечивают 70% всех поставок угля в эту страну.
Такой рост экспорта обеспечивается за счет хорошего дисконта, сообщает «Коммерсант». За счет приемлемых скидок российские предприятия вытесняют с рынка более дорогое колумбийское топливо. Увеличение экспорта в Турцию помогает компенсировать снижение поставок в Марокко, где стали возникать трудности с платежами и проблемы с таможенным оформлением.

Также активно российские угольные компании наращивают экспорт в Египет. По сравнению с 2022 годом поставки выросли на 60%. Впрочем, здесь в абсолютном выражении объемы пока невелики: 464 тысяч тонн сырья. Это объясняется не слишком благоприятной экономической ситуацией в стране и трудностями с оплатой за поставки сырья. Что касается Турции, то, как считают эксперты, при условии сохранения скидок российский уголь продолжит доминировать на рынке.

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