Reuters: Цены на нефть выросли до самого высокого уровня с ноября 2022 года

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Цены на нефть выросли до самого высокого уровня с ноября 2022 года после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили свои добровольные сокращения поставок чёрного золота до конца 2023 года. Об этом пишет агентство Reuters.
Контракты на нефть марки Brent выросли на 1,2%, и остановились на уровне $90,04 за баррель. Эксперты теперь ожидают, что цена договоров увеличатся до $95 за бочку к концу года. А в среднесрочной перспективе ожидается увеличение биржевых цен на нефть Brent до $100 за баррель.
Cреди главных факторов, влияющих на стоимость нефти, специалисты называют недостаточное отраслевое финансирование, увеличение процентных ставок, а также глобальное потепление. Первое может в перспективе привести к снижению объемов глобального предложения нефти, второе сделает хранение сырья менее выгодным. Наконец, третий фактор приведет к наращиванию давления на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и эксплуатационную надежность буровых установок.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщил о том, что страна сократит объем экспорта нефти на 500 тысяч баррелей в день в августе, дополнительно к ранее объявленному сокращению объемов добычи. В этот период нефтяные компании получили возможность самостоятельно определить, будут ли они сокращать объем добычи или экспорта, чтобы выполнить установленные ограничения.
Позже Александр Новак заявил, что эти меры будут продолжены и в сентябре, но на этот раз сокращение объемов экспорта составит 300 тысяч баррелей в день.
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Cреди главных факторов, влияющих на стоимость нефти, специалисты называют недостаточное отраслевое финансирование, увеличение процентных ставок, а также глобальное потепление. Первое может в перспективе привести к снижению объемов глобального предложения нефти, второе сделает хранение сырья менее выгодным. Наконец, третий фактор приведет к наращиванию давления на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и эксплуатационную надежность буровых установок.
Позже Александр Новак заявил, что эти меры будут продолжены и в сентябре, но на этот раз сокращение объемов экспорта составит 300 тысяч баррелей в день.
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Артем Путинцев