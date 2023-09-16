Резидент ОЭЗ «Дубна» увеличит инвестиции в модернизацию и расширение производства

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Резидент ОЭЗ «Дубна» почти в два раза увеличит инвестиции в модернизацию и расширение производства.
Компания «Гридекс-К» специализируется на производстве армирующих сеток и продукции из композитных материалов, использующихся в сфере строительства.
Сообщается, что первоначальный объем инвестиций в проект составлял 192 миллиона рублей, из которых 120 миллионов рублей — были привлечены в рамках программы «Промышленная ипотека». После покупки объекта площадь которого составляет 1450 квадратных метров на территории ОЭЗ «Дубна» инвестор планирует почти в 2 раза увеличить объем инвестиций — до 365 миллионов рублей.
Отмечается, что в Дубне также планируется запуск промплощадки площадь которой составляет более пяти тысяч квадратных метров. Осуществление проекта позволит создать дополнительно 50 новых рабочих мест. Полностью закончить строительство и модернизацию планируется к концу 2026 года.
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Сообщается, что первоначальный объем инвестиций в проект составлял 192 миллиона рублей, из которых 120 миллионов рублей — были привлечены в рамках программы «Промышленная ипотека». После покупки объекта площадь которого составляет 1450 квадратных метров на территории ОЭЗ «Дубна» инвестор планирует почти в 2 раза увеличить объем инвестиций — до 365 миллионов рублей.
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Екатерина Коршунова