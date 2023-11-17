РФ удвоила вложения в госдолг США

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Минфин США сообщает об увеличении Россией вложений в американские госбумаги до $73 млн.
РФ увеличила объём вложений в американские гособлигации осенью до $73 млн, пишет ТАСС, ссылаясь на опубликованные документы Минфина США.
Данный показатель вырос в сентябре более чем в 2 раза по сравнению с августом, когда объём российских вложений в госбумаги достиг $31 млн. Летом этот показатель был на уровне $29 млн.
В долгосрочные гособлигации российская сторона вложила $61 млн, а в краткосрочные — $12 млн. При этом Россия резко сократила вложения в госдолг США весной 2018 года.
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Данный показатель вырос в сентябре более чем в 2 раза по сравнению с августом, когда объём российских вложений в госбумаги достиг $31 млн. Летом этот показатель был на уровне $29 млн.
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Мария Фирсова