РИА Новости: Эксперты назвали страны, по которым ударит остановка зерновой сделки

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Прекращение зерновой сделки может стать угрозой для продовольственной безопасности стран, которые уже столкнулись с рекордным ростом стоимости продуктов. Среди особо уязвимых государств — Зимбабве и Руанда, пишет РИА Новости.
По информации агентства, к таким выводам пришли эксперты Росконгресса и Института изучения мировых рынков в своем докладе «Глобальные вызовы продовольственной безопасности: риск отмены зерновой сделки и геополитические потрясения».
С начала февраля 2022 года мировые цены на продовольствие выросли примерно на 20 процентов, однако заключение зерновой сделки вернуло их практически к прежним значениям. Теперь же, когда с 18 июля черноморская инициатива прекратила свое действие, цены на продовольствие опять пошли вверх.
Если в Азиатско-Тихоокеанском регионе рост цен был относительно невысоким (менее 6% в 2022 году), то страны Европы и Центральной Азии столкнулись с удорожанием продуктов питания в среднем на 18%. При этом, как отмечают эксперты, с точки зрения так называемой реальной продуктовой инфляции наиболее пострадавшими от роста цен на продовольствие являются две африканские страны: Зимбабве (41%) и Руанда (26,1%). У других стран подобный показатель находится в пределах 10–20% либо ниже, что не так далеко от нормальных значений.
Ранее МИД РФ анонсировал прекращение зерновой сделки 18 июля. В дипведомстве заявили, что Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море.
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С начала февраля 2022 года мировые цены на продовольствие выросли примерно на 20 процентов, однако заключение зерновой сделки вернуло их практически к прежним значениям. Теперь же, когда с 18 июля черноморская инициатива прекратила свое действие, цены на продовольствие опять пошли вверх.
Ранее МИД РФ анонсировал прекращение зерновой сделки 18 июля. В дипведомстве заявили, что Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море.
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Артем Путинцев