РИА Новости: Потери Киева в случае разрыва зерновой сделки составят до 500 млн долларов ежемесячно

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Подсчитано, сколько Киев может потерять в случае прекращения действия зерновой сделки. Исходя из данных ООН, Минсельхоза и таможни Украины, потери составят до 500 млн долларов в месяц.
Соответствующие расчеты произвели аналитики РИА Новости. Всего за время действия Черноморской инициативы Украина отправила на экспорт агропродукции на сумму 9,8 млрд долларов. С августа 2022 года по июнь 2023 года было вывезено 50,6 миллиона тонн зерна. В рамках зерновой сделки было поставлено 28,1 миллиона тонн зерна, то есть 55,5% от всех украинских поставок на мировой рынок.
Основная часть экспортных отгрузок идет через порты: доля поставок через них составила 78%, причем в последние месяцы она стабильно превышала 80%. Остальная часть агропродукции отправлялась за рубеж железнодорожным, автомобильным и паромным транспортом.
Срок действия зернового соглашения истекает 17 июля. Ранее МИД России заявлял, что судя по всему продлеваться оно не будет, так как достигнутые договоренности не выполняются, а ООН пренебрегает российской частью договоренностей по зерновому пакту. В Кремле также заявили, что никаких предпосылок для продления зерновой сделки нет.
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Основная часть экспортных отгрузок идет через порты: доля поставок через них составила 78%, причем в последние месяцы она стабильно превышала 80%. Остальная часть агропродукции отправлялась за рубеж железнодорожным, автомобильным и паромным транспортом.
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Александр Бойцов