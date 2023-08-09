РИА Новости: Рубль продолжит удивлять

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin
Российская национальная валюта летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. За год рубль потерял 53% относительно доллара и 73% по отношению к евро. И падение продолжается.
Основная причина этого — одновременное сокращение экспорта и расширение импорта, передает РИА Новости. К тому же в июле нефтегазовые доходы оказались меньше запланированной суммы на 32,7 миллиарда рублей. В стране возник валютный голод. В то же время сокращение экспортных поступлений и увеличение импорта создают дисбаланс спроса и предложения валюты. Стоит учесть также летний туристический сезон, продажи иностранными компаниями бизнеса в России, сложную геополитическую обстановку.
Несмотря на слабый рубль, министерство финансов в августе возобновит покупку валюты и золота. Это произойдет впервые с января 2022 года. Речь идет о юанях. Однако из-за увеличения предложения рублей на бирже и через кросс-курсы это увеличит не только китайскую, но и другие валюты по отношению к российской, считают эксперты.
Финансовые аналитики полагают, что до сентябрьского заседания Центробанка рубль продолжит падение до 100 и 110 единиц за доллар и евро соответственно. Однако ожидается рост нефтегазовых доходов в августе до 73,2 млрд рублей. К тому же, уменьшится спрос на валюту — для многих такой курс чрезмерен. Наиболее вероятный курс рубля к началу осени 94-100 за доллар и 100-108 за евро.
Многое будет зависеть от правительства. А там пока сохраняется полное спокойствие. Как ранее заявлял глава Минфина Антон Силуанов, вариант регулирования курса национальной валюты не рассматривается.
Читайте также:
Россияне впервые сократили накопления в валюте
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 97 рублей
Минфин возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года
Несмотря на слабый рубль, министерство финансов в августе возобновит покупку валюты и золота. Это произойдет впервые с января 2022 года. Речь идет о юанях. Однако из-за увеличения предложения рублей на бирже и через кросс-курсы это увеличит не только китайскую, но и другие валюты по отношению к российской, считают эксперты.
Многое будет зависеть от правительства. А там пока сохраняется полное спокойствие. Как ранее заявлял глава Минфина Антон Силуанов, вариант регулирования курса национальной валюты не рассматривается.
Читайте также:
Россияне впервые сократили накопления в валюте
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 97 рублей
Минфин возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года
Александр Бойцов