РИА Новости: Украина продолжает сокращать поставки зерна на мировые рынки

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В августе 2024 года Украина почти на четверть сократила объем поставок зерна на мировые рынки, а по сравнению с июлем экспорт снизился на 2 процента. Эти данные приводит РИА Новости, опираясь на цифры таможни и министерства сельского хозяйства Украины.
При этом из-за волатильности цен на зерновые, доходы от экспорта Киеву удалось сохранить на прежнем уровне — 385 миллионов долларов.
Основное сокращение зернового экспорта пришлось на украинские порты, где объем вывозимого зерна упал на 5%, до 1,58 млн тонн. А вот паромы и фуры, наоборот, остались в выигрыше: их экспортные объемы выросли в в 1,7 и 10 раз — до 88 тысяч и 93 тысяч тонн соответственно.
Венгрия, Словакия и Болгария введут ограничения на ввоз украинского зерна до конца 2023 года, об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после переговоров с коллегами. А ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна. Премьер-министр пояснил, что на первом месте для него стоит забота о польских фермерах.
По словам же шестого президента Украины Владимира Зеленского, Украина спокойно относится к тому, что зерно становится источником заработка для европейских стран, перерабатывающих агропродукцию и зарабатывающих на логистике, однако Киев не будет терпеть нарушения условий свободного рынка и соглашения об ассоциации.
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Основное сокращение зернового экспорта пришлось на украинские порты, где объем вывозимого зерна упал на 5%, до 1,58 млн тонн. А вот паромы и фуры, наоборот, остались в выигрыше: их экспортные объемы выросли в в 1,7 и 10 раз — до 88 тысяч и 93 тысяч тонн соответственно.
По словам же шестого президента Украины Владимира Зеленского, Украина спокойно относится к тому, что зерно становится источником заработка для европейских стран, перерабатывающих агропродукцию и зарабатывающих на логистике, однако Киев не будет терпеть нарушения условий свободного рынка и соглашения об ассоциации.
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Артем Путинцев