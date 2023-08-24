РИА Новости: Закупки российского урана выросли в США в 2,2 раза

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Соединенные Штаты за первые шесть месяцев 2023 года закупили в России 416 тонн урана. Эта сумма на 220% превысила показатели за такой же период предыдущего года и стала максимальной с 2005 года.
В первом полугодии 2022 года США ввезли из России 188 тонн урана, что в 2,2 раза меньше, чем за этот же период нынешнего года (416 тонн). Только показатель 2005 года сравнимы с этими цифрами. Тогда американцы импортировали из нашей страны 418 тонн радиоактивного топлива. Если же брать в расчет денежный эквивалент, то стоимость ввезенного в Соединенные Штаты российского урана составила составила 696,5 миллиона долларов. Этот показатель является максимальным с 2002 года, сообщают аналитики агентства.
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Александр Бойцов